鍾柔美是非纏身恐被取代？傳TVB啟動Plan B安排「秘密武器」復出 法律系背景完勝眾小花

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）在姚焯菲留學、炎明熹離巢的情況下，可謂受盡TVB力捧，本來前途一片光明。不過她去年底不慎自爆與緋聞男友劉展霆（Eden）的親臉照，被指A0濾鏡碎裂！其後她的應對態度亦被批評，更被連環爆出疑似學生時期與男友的親熱照而成為話題人物，日前她終於認說謊，承認中學時期曾拍拖。本來少女拍拖事小，卻因不誠實的態度引來負評。同時，一直被傳因拒簽長約而遭TVB「雪藏」的20歲《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine），在沉寂近兩年後卻突然高調復出，時機引發外界無限聯想。

任暟晴將回歸演藝事業

任暟晴日前低調現身將軍澳電視城錄影節目《唱錢》，面對傳聞，她從容地否認被雪藏，並解釋消失的真相：「之前一路讀書一路比賽好大壓力，所以升讀大學就同公司溝通過，都想適應吓大學生活先。」她透露目前正就讀香港中文大學法律系二年級，經過一年的校園生活適應期後，決定重新分配時間，回歸演藝事業。

任暟晴獲公司高調慶生鋪路

任暟晴的復出並非空穴來風，無綫早已為其回歸鋪路。最明顯的訊號莫過於今年1月，TVB旗下的唱片部TMG在社交平台上，為久未露面的任暟晴發帖慶祝20歲生日，此舉被外界解讀為她即將「解凍」的強心針，意在為其復出預熱造勢。如今，任暟晴在訪問中也展現出十足的信心與準備，對於是否會有新歌，她大方表示「不否認」，並透露公司已在安排新工作，更希望能在今年三、四月舉辦歌迷聚會，與久違的粉絲見面，顯然已為重返舞台做好萬全準備。

任暟晴學霸背景曝光

任暟晴的回歸，加上其中大法律系學霸的身份曝光，迅速在網上引發熱議。不少網民力讚其學業與演藝雙軌並行的策略極為明智，認為這才是真正的「Plan B」。有留言指：「呢個先係真正嘅Plan B，有學歷有冠軍光環，進可攻退可守」、「中大法律系唔係開玩笑，就算唔做藝人都有出路。」相比起部分專注於外形的年輕藝人，網民認為任暟晴「有腦有實力」，斷言她「應該醒目啲，唔會自毀前途」。

