金像獎2026丨《拼命三郎》譚耀文失落影帝提名 FB發文留四字疑就入圍名單表不滿？

金像獎2026／最佳男主角丨《第44屆香港電影金像獎》今日（10日）下午公布提名名單，多個獎項競爭激烈。本屆「最佳男主角」將由古天樂（《私家偵探》）、張繼聰（《金童》）、梁家輝（《捕風追影》）、古天樂（《尋秦記》）及陳家樂（《像我這樣的愛情》）競逐，其中古天樂更憑兩部電影獲雙重提名。譚耀文主演的電影《拼命三郎》去年上映，不少網民事前估計譚耀文有機會在「最佳男主角」提名中佔一席位。然而，今日公布的提名名單中卻未見其名，讓他與金像影帝寶座擦身而過。而《拼命三郎》中的新生代演員Locker林家熙，則憑該片成功入圍「最佳男配角」獎。

譚耀文：心灰意冷

在《第44屆香港電影金像獎》名單公布後不久，譚耀文便在其facebook發文，僅留下「心灰意冷」四個字，疑似對失落提名表示極度失望和不滿。該貼文迅速引起網民熱議，紛紛留言為他打氣。事實上，在電影宣傳期間，譚耀文對爭取提名曾展現出如戲中角色般的「拼命」精神。他早前受訪時提到：「近日突然聽到好多朋友說在飛機上看了《拼命三郎》，他們覺得好好睇，給了我很多鼓勵！」當時影迷期望他能獲金像獎男主角提名，他回應：「雖然人有時要認命，但唔代表要放棄！就算只有少許機會能夠成功都一樣要拚，不然怎樣打破宿命，就好像《拚命三郎》的意念一樣。」他當時更為戲中的「兒子」Locker拉票，希望這段父子情能獲肯定。如今提名結果與當日奮鬥的豪情形成強烈對比，更顯唏噓。

譚耀文曾奪金像獎「最佳男配角」

新秀出身的譚耀文，在香港影壇早已是備受肯定的實力派演員。他曾憑1998年的電影《野獸刑警》中的精湛演出，一舉奪得香港電影金紫荊獎及香港電影金像獎的「最佳男配角」殊榮，演技早已獲得專業肯定。此次在《拼命三郎》中擔綱主角，其搏命演出獲得不少網民讚譽，卻未能獲得金像獎評審的青睞，令不少支持者感到惋惜。

