孫燕姿香港演唱會下月啟德登場 主辦方提供搶票攻略：不用揀位

由寬魚國際主辦孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會香港站，將於下月13日及15日在全新地標「啟德主場館」舉行。新春過後，孫燕姿首站來到香港，與歌迷一同以音樂迎接新一年。演唱會門票優先購票甫開賣即「秒殺」售罄，主辦方宣布於2月11日上午11時起，透過快達票HKT平台全面公開發售。本次演唱會以跨越時代金曲串連青春記憶，旨在透過音樂傳遞力量與希望，自2025年巡演啟動以來，全球已累計超過50萬人次參與，廣獲觀眾譽為「近年最具穿透力的華語演唱會」。

孫燕姿個唱金曲串連青春記憶

《就在日落以後》巡迴演唱會自去年4月於新加坡室內體育館揭幕，隨後在北京鳥巢、高雄巨蛋等地，至今已舉行18場，累計吸引逾50萬人次到場朝聖。演唱會以跨越時代的金曲串連青春記憶，旨在透過音樂傳遞力量與希望，更譽為「近年最具穿透力的華語演唱會」。演出票價分為港幣1880元、1680元、1380元、980元及680元，主辦單位為了助攻粉絲，特別整理粉絲分享的搶票攻略，指出啟德主場館設計特殊，視野極佳，坐在山頂也能看清楚孫燕姿，呼籲大家不用糾結座位區域，有票直接衝。

