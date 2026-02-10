Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

孫燕姿香港演唱會下月啟德登場 主辦方提供搶票攻略：不用揀位

影視圈
更新時間：20:45 2026-02-10 HKT
發佈時間：20:45 2026-02-10 HKT

由寬魚國際主辦孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會香港站，將於下月13日及15日在全新地標「啟德主場館」舉行。新春過後，孫燕姿首站來到香港，與歌迷一同以音樂迎接新一年。演唱會門票優先購票甫開賣即「秒殺」售罄，主辦方宣布於2月11日上午11時起，透過快達票HKT平台全面公開發售。本次演唱會以跨越時代金曲串連青春記憶，旨在透過音樂傳遞力量與希望，自2025年巡演啟動以來，全球已累計超過50萬人次參與，廣獲觀眾譽為「近年最具穿透力的華語演唱會」。

孫燕姿個唱金曲串連青春記憶

《就在日落以後》巡迴演唱會自去年4月於新加坡室內體育館揭幕，隨後在北京鳥巢、高雄巨蛋等地，至今已舉行18場，累計吸引逾50萬人次到場朝聖。演唱會以跨越時代的金曲串連青春記憶，旨在透過音樂傳遞力量與希望，更譽為「近年最具穿透力的華語演唱會」。演出票價分為港幣1880元、1680元、1380元、980元及680元，主辦單位為了助攻粉絲，特別整理粉絲分享的搶票攻略，指出啟德主場館設計特殊，視野極佳，坐在山頂也能看清楚孫燕姿，呼籲大家不用糾結座位區域，有票直接衝。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
15小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
政情
3小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前