「TVB御用宮女」李美慧榮升百億少奶罕有回歸平淡 擺檔賣雞蛋仔 現場墟冚到要限購

影視圈
更新時間：17:30 2026-02-09 HKT
發佈時間：17:30 2026-02-09 HKT

38歲「御用宮女」李美慧（Vivi）於2018年與年長25歲的百億富商曾文豪結婚，更為老公誕下一對仔女，一躍成為「百億少奶」。李美慧婚後專心照顧家庭，不時見到她出席女兒學校的活動，近日李美慧作人生首次挑戰擺小食檔。

李美慧參加親子同樂日

李美慧昨日（8日）在IG分享照片，見到她出席女兒學校舉辦的親子同樂日，打扮休閒的她，穿上白色上衣襯牛仔褲，專心炮製雞蛋仔。李美慧為做到十全十美，不但親自落場，還在家中多度嘗試，最終成功在活動打響名堂。

相關閱讀：前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員

李美慧成功背後要付出

李美慧留言：「今日是女兒學校Family Fun Day，我勇敢嘗試，人生第一次經營串串雞蛋仔攤檔，反應非常熱烈，最後要限量購買，每人只可以一串，非常成功，賣了100串，各個都話好吃。不過成功的背後，是要付出的，在家不停嘗試、試食、再試食」。

港姐出身的李美慧，落選後入讀藝訓班並簽約TVB，因不時在劇中飾演宮女，而令人留下印象。李美慧憑流利普通話及精通四種方言，曾往內地發展，更由小角色做到擔正做女主角。

李美慧關注仔女教育

李美慧婚後為栽培一對仔女，有指其女兒入讀讀有「神幼」之稱的聖公會幼稚園，2025至2026學年的全年學費約為71,830元，據指該校以升學率高聞名，畢業生多獲本地頂尖名校取錄，如拔萃男女書院附屬小學、聖保羅書院小學、聖保羅男女中學附屬小學等，可反映出高質素的教學水平。

相關閱讀：38歲「TVB御用宮女」大晒奢華生活 坐飛機頭等艙豪歎魚子醬 子女讀神級幼稚園

