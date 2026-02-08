Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中年好聲音4｜「白羊君」攞5燈熱爆舞台  兩特點洩真身為TVB老臣子？入行前曾做巴士司機

影視圈
更新時間：22:00 2026-02-08 HKT
發佈時間：22:00 2026-02-08 HKT

無綫（TVB）熱門歌唱真人騷《中年好聲音4》的戰況日趨激烈，在最新一集的70強「一對一PK賽」中，最矚目的焦點無疑是身份神秘的「白羊君」。他以蒙面造型登場，憑藉一曲高難度的《趁早》技驚四座，最終獲得評審團全數5燈的佳績直接晉級，同時也引發了全城對其真實身份的熱烈猜測，而矛頭則指向已在TVB效力多年的「滄海遺珠」姚兵。

「白羊君」演唱有弱點仍征服評審

「白羊君」在台上挑戰女歌男唱，演繹張惠妹的名曲《趁早》。他一開口便展現出大將之風與強勁的爆發力，但其標誌性的震音技巧卻引起了評審們的意見分歧。張佳添指：「當震音變成了策略和機械化的東西，就會失去感情。但你後面越唱越好。」，而海兒亦認同他似乎習慣了用震音：「不過這首歌確實很難，你能唱得這麼有中氣，值得嘉許。」，周國豐就好欣賞「白羊君」：「你唱得好爽！完全做到了這首歌的男性味道。」儘管評審對其演繹方式有不同看法，但「白羊君」的整體實力最終征服了他們，成功取得5燈直接晉級40強。

相關閱讀：中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？

「白羊君」真身引熱議

「白羊君」雖然戴着面具，並在受訪時使用變聲器，但他自稱屬羊，加上說話時帶有明顯的內地口音，這些蛛絲馬跡迅速點燃了網民的偵探頭腦。大家憑藉其獨特的聲線和口音，紛紛推測他的真身，就是今年46歲、同樣屬羊並在TVB默默耕耘多年的藝人姚兵。

姚兵星途坎坷

如果「白羊君」確實是姚兵，這次重返歌唱舞台對他而言意義重大。姚兵入行前為巴士司機，曾奪得2003年度全球華人新秀大賽浙江區冠軍及CCTV夢想中國新秀大賽浙江區冠軍，2005參加TVB8全球華人新秀大賽，到2013年的《星夢傳奇》，他與鄭俊弘等人同台競技，最終奪得殿軍，歌唱實力早已獲得認證。然而，賽後他的星途並未一帆風順，入行超過20年，大部分時間都在劇集中飾演閒角，鮮有機會主唱歌曲。

相關閱讀：中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
49分鐘前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT