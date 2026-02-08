中年好聲音4｜「白羊君」攞5燈熱爆舞台  兩特點洩真身為TVB老臣子？入行前曾做巴士司機

無綫（TVB）熱門歌唱真人騷《中年好聲音4》的戰況日趨激烈，在最新一集的70強「一對一PK賽」中，最矚目的焦點無疑是身份神秘的「白羊君」。他以蒙面造型登場，憑藉一曲高難度的《趁早》技驚四座，最終獲得評審團全數5燈的佳績直接晉級，同時也引發了全城對其真實身份的熱烈猜測，而矛頭則指向已在TVB效力多年的「滄海遺珠」姚兵。

「白羊君」演唱有弱點仍征服評審

「白羊君」在台上挑戰女歌男唱，演繹張惠妹的名曲《趁早》。他一開口便展現出大將之風與強勁的爆發力，但其標誌性的震音技巧卻引起了評審們的意見分歧。張佳添指：「當震音變成了策略和機械化的東西，就會失去感情。但你後面越唱越好。」，而海兒亦認同他似乎習慣了用震音：「不過這首歌確實很難，你能唱得這麼有中氣，值得嘉許。」，周國豐就好欣賞「白羊君」：「你唱得好爽！完全做到了這首歌的男性味道。」儘管評審對其演繹方式有不同看法，但「白羊君」的整體實力最終征服了他們，成功取得5燈直接晉級40強。

「白羊君」真身引熱議

「白羊君」雖然戴着面具，並在受訪時使用變聲器，但他自稱屬羊，加上說話時帶有明顯的內地口音，這些蛛絲馬跡迅速點燃了網民的偵探頭腦。大家憑藉其獨特的聲線和口音，紛紛推測他的真身，就是今年46歲、同樣屬羊並在TVB默默耕耘多年的藝人姚兵。

姚兵星途坎坷

如果「白羊君」確實是姚兵，這次重返歌唱舞台對他而言意義重大。姚兵入行前為巴士司機，曾奪得2003年度全球華人新秀大賽浙江區冠軍及CCTV夢想中國新秀大賽浙江區冠軍，2005參加TVB8全球華人新秀大賽，到2013年的《星夢傳奇》，他與鄭俊弘等人同台競技，最終奪得殿軍，歌唱實力早已獲得認證。然而，賽後他的星途並未一帆風順，入行超過20年，大部分時間都在劇集中飾演閒角，鮮有機會主唱歌曲。

