58歲金像男星出席政協會議「真身」曝光 嚴肅開會登熱搜 提案打造家鄉成年輕化城市

現年58歲的陳小春早年憑組合「風火海」出道，後來單獨發展，在影壇亦有不錯成績，曾憑《晚9朝5》獲得第14屆香港電影金像獎最佳男配角獎。近年他將事業重心轉往內地，除了活躍於各大綜藝節目，他還有一個已持續多年的身份——惠州市政協委員。近日，他以委員身份出席「惠州市政協十三屆五次會議」，一張會議現場的照片在微博瘋傳，原因並非他的發言內容，而是他席前的名牌，意外揭露了他的本名「陳泰銓」，隨即登上微博熱搜，引發內地網民熱烈討論。

陳小春以政協身份嚴肅開會

從網上流傳的影片和照片可見，陳小春身穿黑色西裝，在會議上專注發言，神情嚴肅，與他平時在幕前或綜藝節目中的形象大相逕庭。然而，所有人的焦點都落在他桌上的名牌，上面清晰地寫著「陳泰銓」。據悉，陳小春的祖籍是廣東惠州惠陽，自2014年起便擔任惠州市特聘政協委員。在本次會議中，他建議惠州可以發展「演藝+文旅」項目，令當地景點更年輕化，以吸引更多人來到這個城市。

陳小春真名被指不適合做演員

「陳泰銓」這個聽起來相當斯文的名字，與陳小春的藝名及其在《古惑仔》系列中深入民心的「山雞」角色形成強烈對比，瞬間點燃了網民的幽默感。許多人紛紛留言調侃，笑稱「山雞變鳳凰」、「這個真名確實不適合做演員，太難唸了」，更有網民借用電影經典台詞開玩笑說：「我叫山雞，機關單位的機……」。從昔日大銀幕上的「古惑仔」到如今西裝筆挺的政協委員，這種巨大的反差感成為了微博熱門話題。

