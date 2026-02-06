BTS被墨西哥八卦節目噴粉絲小學雞 ARMY大反擊︰我哋有醫生法律碩士
更新時間：23:15 2026-02-06 HKT
紅爆全球的韓團防彈少年團（BTS）日前宣布舉行世界巡唱，一票難求，但近日有墨西哥節目嘉賓竟指BTS是「不知名歌手」，他們的fans更是「小學未畢業」，引來全球ARMY（BTS粉絲暱稱）反彈。
墨西哥總統求加場
墨西哥一檔娛樂八卦節目《Chismorreo》於4日播出時，原本聚焦於BTS墨西哥場演唱會門票一票難求的話題，有嘉賓在BTS影片播放時，竟稱他們是「不知名歌手」，口出狂言：「如果我有17歲女兒，絕不會讓她為了這種演唱會哭鬧，我會叫她回去做功課。」另一位嘉賓變本加厲，質疑粉絲購買高價票的判斷力，直言：「我敢說至少一半的fans連小學都未畢業！」即便主持人試圖緩解，稱「對很多孩子來說，看BTS是夢想」，仍無法阻止嘉賓失控的言論。
節目播出後，全球ARMY迅速團結反擊，不少ARMY主動公開學歷，包括有法律碩士、外科醫生、生物科技研究人員、工程師、教師應有盡有，以回應ARMY都是「低學歷」的標籤。ARMY亦狠批兩名嘉賓：「一個靠八卦博出位的節目，有甚麼資格嘲笑在世界各地傳遞正面影響力的BTS與ARMY？」
目前BTS將於5月7、9及10日在墨西哥城舉行3場演出，並火速售罄，墨西哥政府高度重視BTS此次巡唱，女總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）為此向南韓總統李在明發出外交信函，希望對方協助在墨西哥安排更多BTS演唱會場次。
