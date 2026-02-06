元秋透露梁小龍舉殯有送花牌悼念 勾起拍《功夫》回憶 黃德斌想挑戰京劇拍新戲有動作場面

黃德斌、石修、元秋等晚上（6日）到戲曲中心欣賞京劇《美猴王．孫悟空 誰與爭鋒》首場演出，元秋表示與其中一位演出孫悟空的演員朱陸豪相識數十年，故今晚與元家班眾人齊來支持。

少用社交媒體

《星島頭條》上月獨家證實著名功夫影星梁小龍離世，元秋表示早前梁小龍舉殯時，她與元華亦有送花牌悼念，勾起不少拍攝《功夫》時的回憶，她說：「我哋嗰時住別墅，有幾日休息時間，就會叫埋佢一齊食飯打牌，田雞（田啟文）同肥仔聰（林子聰）都有一齊，我哋有個群組保持聯絡。（可知道他近年身體情況是否一般？）我又唔知道，佢乜都唔講，佢係英雄嚟，但心臟病發好難講，𠵱家好好地同你傾偈，可能轉頭就……突發嘅事好難講。」講到梁小龍遺孀在社交媒體發布嚴正聲明，狠斥有人未經家屬同意擅自營運梁小龍的社交媒體帳號謀利，元秋表示不知情，自己平時很少玩社交媒體。

4月開拍新戲

黃德斌早前演出新派粵劇，笑謂今次要來學野，有機會都想挑戰京劇，但知道不是容易的事，是另一種藝術，而且台上一分鐘，台下十年功，如果真有機會嘗試，一定要花時間好好練習。農曆年將至，黃德斌表示會留在香港休息，3、4月就會開拍新戲，透露會有少少動作，要拉定筋做準備，不希望令自己受傷，影響大家的拍攝進度。