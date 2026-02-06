李龍基感情受挫再墮電訊「贈機」陷阱  被收數公司追討兩萬  疑簽名遭盜用報警求助｜獨家

近月接連遭感情、金錢雙重打擊的75歲李龍基，再次墮入騙局！原來基哥去年因誤信電訊商「贈手機」優惠簽下合約，近日反被追討逾二萬元費用，昨天（2月5日）《星島頭條》獨家直擊基哥落泊地從元朗警局出來的情景。

李龍基經濟狀況大不如前

早前李龍基「未婚妻」王青霞被YouTuber「導遊哥哥」Hugo拍到在佛山跟陳姓真老公、自己母親一同過節做冬，「爺孫戀」繼而正式劃上句號。李龍基不只感情受創，「導遊哥哥」再發片追擊，指李龍基與第二任妻子卓海霞從未離婚，更直斥基哥為「失德基」、「提款基」、「計算基」等封號，指他根本無打算迎娶王青霞，搞到基哥要獨家向《星島頭條》展示香港的離婚證明文件證明是單身狀態。最慘「淨身出戶」的基哥將所有物業全數給予前妻，並為王青霞官司豪花數十萬律師費，經濟狀況已大不如前，返港時為省錢要隱居貨倉屋，這位「當黑基哥」人財兩失的困境，可謂雪上加霜。

李龍基貪有免費手機

在身心俱疲之際，他再遇騙局。李龍基接受《星島頭條》獨家訪問時透露受騙的始末，他表示，2024年9月，作為A電訊公司30年長期客戶的李龍基，獲通知可免費獲贈一部iPhone 16。他未有多想便欣然接受，並將手機沿用至今。然而，至今上月底，他竟收到另一間B電訊公司的欠款信，B電訊公司委託的追數公司多次來電追討，欠款合共$21,500的費用。

李龍基簽名疑被盜用

為此，李龍基親自到A電訊公司查詢，赫然發現一份與B公司的合約，上面有他的「簽名」。但他堅決否認曾簽署該文件，並指出：「因為合約上我嘅簽名係印落去嘅……我懷疑佢哋用我喺平板電腦嘅簽名，隨意印到其他合約上。」他懷疑有員工盜用其電子簽名偽造合約，而涉事員工據悉已移民。李龍基向《星島頭條》直言：「因為事態嚴重，我希望警方能幫到我。」他強調與家人共用A電訊公司的六個電話號碼，每月繳交千多元電話費，自己與B公司毫冇關聯，對合約中提及的五個陌生電話號碼一無所知，從未收卡亦未使用。

李龍基報警討回公道

最終，李龍基日前親自前往元朗警署報案，將假合約及追數公司的資料交予警方調查，並計劃向消委會求助。他無奈表示，事件完結後必定會終止使用A公司的服務，並呼籲市民小心電子簽名的風險。他認為事態嚴重，決定報警並將事件公開，討回公道：「無緣無故屈我這兩萬幾元，令我非常唔開心，我一定要取回公道，啱啱已落口供，警方話會跟進，我等佢哋通知。」

