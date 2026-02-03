李龍基被《東周刊》直擊情傷避世隱居山旮旯「貨倉屋」 親爆淒涼真相丨獨家

75歲的李龍基（基哥）與年輕36歲的王青霞（Chris）的「爺孫戀」早前劃上句號。基哥證實「被分手」後，為免觸景傷情，已悄然搬離與Chris在新界共築的700呎村屋愛巢。最新一期《東周刊》獨家直擊，他獨獨自遷入杳無人煙的「貨倉屋」隱居，而基哥接受《星島頭條》訪問時親爆內情，他強調該處僅為節省酒店開支的權宜之計，並非長居之所，只是借朋友宿舍作為在港的臨時落腳點。

基哥為這段感情付出沉重代價。他曾為與Chris結婚而「淨身出戶」，將名下8層物業全數給予第二任妻子。其後Chris官司纏身，他更耗費數十萬積蓄，聘請兩位大律師及三位事務律師為她奔走。

李龍基接受《星島頭條》電話訪問，對於被指因搬離愛巢而搬入貨倉屋？他表示：「我現在身在珠海中山，即之前租住的單位，你們指的貨倉屋是朋友的一個宿舍、落腳點，因為暫時是定居中山，每次回香港都要住酒店、千幾蚊晚，好貴呀！朋友提議不如在這裡落腳。」問到可有計劃回香港定居或過年？基哥表示暫未有想法，雖然人去樓空，但在中山這邊有很多朋友，要看之後情況如何，至於新界村屋愛巢，基哥歎當時決定為Chris而移居內地，下好決心是「連根拔起」。至於令人聯想為官司花了不少錢而要住「貨倉屋」？他慨歎的確是花了很多錢，但未至於住貨倉屋。