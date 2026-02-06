Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ZPOT落實粉絲團名叫「ZPOTLIGHT」 難以避免被外界批評黐金糠

影視圈
更新時間：20:15 2026-02-06 HKT
發佈時間：20:15 2026-02-06 HKT

姜濤、李駿傑、陳柏宇、許廷鏗，COLLAR的Candy和Ivy、ZPOT今日（6日）出席慈善演唱會記者會，ZPOT一見到大班樂壇師兄即企起身鞠躬。

自認出道騷太緊張

ZPOT對於參與大型演出既興奮又期待，指上次出道騷時自覺緊張，今日見到那麼多粉絲來支持覺得十分開心，又透露到時會唱經典串燒歌。提到有網民指他們的粉絲名「Light」有抄襲成份，ZPOT稱正式落實粉絲名字為「ZPOTLIGHT」，意思是如光一樣陪伴，一起成長。

另外，早前姜濤為品牌影宣傳照時，因為《全民造星VI》三甲也有份而被指「黐金糠」，有份影相的Hannz坦言師兄出道比較早，舞台經驗豐富，表演能力也比他強，是學習榜樣。問到是否害怕被指是黐金糠？他明言難以避免，現階段大家專注在工作和表演上。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
02:41
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
即時中國
8小時前
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-05 13:29 HKT
巴士安全帶｜政府憲報今刊憲刪乘客須配用安全帶條例
02:04
巴士安全帶｜陳美寶認未能察覺不足、解說不夠精準 將展開公眾諮詢 邀專家研究效用
社會
6小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
2026-02-05 08:00 HKT
鍾柔美終認講大話！A0人設崩壞後首度開腔 親解謊言背後真相：冇諗過放到咁大
01:34
鍾柔美終認講大話！A0人設崩壞後首度開腔 親解謊言背後真相：冇諗過放到咁大
影視圈
8小時前
佘詩曼台上撻低驚心動魄  駭人畫面曝光視后冷靜反應獲讚  網民細思極恐點出避過嚴重受傷關鍵
00:58
佘詩曼台上撻低驚心動魄  駭人畫面曝光視后冷靜反應獲讚  網民細思極恐點出避過嚴重受傷關鍵
影視圈
3小時前
謝霆鋒大仔Lucas澳洲地鐵拍拖斷正？貼實火辣少女一動作證極寵溺  曾傳戀大30歲滑雪教練
謝霆鋒大仔Lucas澳洲地鐵拍拖斷正？貼實火辣少女一動作證極寵溺  曾傳戀大30歲滑雪教練
影視圈
5小時前
畢馬威：私煙銷量激增265% 兩度增煙稅助長私煙 學者憂令年輕煙民「一世都無食過完稅煙」 瓦解現有控煙機制
社會資訊
8小時前
偏心母屈錢資助兩弟結婚 各捐$10萬大元 月入$3萬單身港女氣炸 狠心做一事反擊｜Juicy叮
偏心母屈錢資助兩弟結婚 各捐$10萬大元 月入$3萬單身港女氣炸 狠心做一事反擊｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
藥倍安心︱「吹哨者」鄭曦琳被警方拘捕 涉披露個人資料
01:59
藥倍安心︱網絡起底持續四個月 涉披露受害人姓名、學校、地址等 「吹哨者」鄭曦琳被捕 認發「起底」帖文
社會
8小時前