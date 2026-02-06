ZPOT落實粉絲團名叫「ZPOTLIGHT」 難以避免被外界批評黐金糠
更新時間：20:15 2026-02-06 HKT
姜濤、李駿傑、陳柏宇、許廷鏗，COLLAR的Candy和Ivy、ZPOT今日（6日）出席慈善演唱會記者會，ZPOT一見到大班樂壇師兄即企起身鞠躬。
自認出道騷太緊張
ZPOT對於參與大型演出既興奮又期待，指上次出道騷時自覺緊張，今日見到那麼多粉絲來支持覺得十分開心，又透露到時會唱經典串燒歌。提到有網民指他們的粉絲名「Light」有抄襲成份，ZPOT稱正式落實粉絲名字為「ZPOTLIGHT」，意思是如光一樣陪伴，一起成長。
另外，早前姜濤為品牌影宣傳照時，因為《全民造星VI》三甲也有份而被指「黐金糠」，有份影相的Hannz坦言師兄出道比較早，舞台經驗豐富，表演能力也比他強，是學習榜樣。問到是否害怕被指是黐金糠？他明言難以避免，現階段大家專注在工作和表演上。
