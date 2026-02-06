《電競女孩》鹿特丹影展國際首映 2月麥花臣展開連串首映活動

電影《電競女孩》日前（2月4日）在鹿特丹影展（IFFR）舉行國際首映，監製廖婉虹、導演白瑋琪、楊帆聯同演員袁澧林、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻遠赴荷蘭出席，於映前與來自世界各地的觀眾近距離交流。

年輕女生為理想世界而奮鬥

映後問答（Q&A）反應熱烈，觀眾對電影以年輕女生為心中理想世界而奮鬥的劇情有強烈共鳴感，而且對電影的美術設計、人物造型及視覺效果十分欣賞。而電影公司今日同時宣布《電競女孩》正式委任法國獨立電影發行廠牌公司 Reel Suspects作為《電競女孩》全球銷售代理，並即時把電影帶到柏林電影市場介紹給世界各地電影節、院商及影視平台。

團隊詳盡拆解電影拍攝

《電競女孩》將於旺角麥花臣場館舉行一連兩晚宣傳活動，分別於2月25日舉行「釋放你的英雄靈魂」首映禮及2月26日舉行「一拍埋，就結隊，小小音樂會」，讓觀眾在大場館感受電影中電競對戰的臨場感。大會於首映日（25/2）將足本放映全套電影，希望帶給觀眾一種置身其境的感受。映後有神秘嘉賓主持約一小時的分享會，由電影台前幕後團隊詳盡拆解電影拍攝，美術，人物造型及遊戲世界的視覺效果場面。翌日（26/2）由電影主題曲的創作魂張天穎、張蔓莎聯同新生代歌手陳宗澤、吳家忻、劉君冬等live 演繹電影歌曲及各自新歌，袁澧林、伍詠詩、杜曦駿亦預告準備神秘表演。Gamer Girls 全員更會以角色遊戲造型現身，與觀眾合照互動，鼓勵入場觀眾以自己喜歡的英雄人物造型到場，實現一拍埋，就結隊的團魂凝聚精神。