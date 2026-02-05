6大《聲秀》歌手Busking迎馬年 馮熙燮自認心態大不同 柯雨霏預告近距離會歌迷

「新城．樂動區區Busking」將於2月8日（星期日）下午3時在黃埔天地船景街舉行，適逢情人節與農曆新年前夕，本地熱門音樂比賽《聲秀》三甲得主馮熙燮（Ryan）、柯雨霏（Ophelia）、胡子貝（Matt），將聯同人氣隊友穎喬（Ziva）、陸卓謙（Jeffrey）、甄敏芳（Jenny），以一場喜慶與溫情的街頭音樂表演，與市民共迎馬年，送上濃厚的新春祝福，眾人將輪流獻唱，以青春活力的歌聲感染現場。

為演出積極備戰

《聲秀》冠軍馮熙燮（Ryan）透露這是比賽後的首場Busking，他坦言如今站在台上的心態已大為不同：「以前係素人，依家係一位專業歌手，大家都認識，所以喺演出準備上會更細緻。」他強調演出會注重感情投入，並透過精心編排的歌單與觀眾互動，務求讓現場氣氛持續高漲。胡子貝（Matt）亦為演出積極備戰，他透露將獻唱三首作品，更難掩興奮之情表示：「可以有幸參加呢個活動真係好開心、好激動。」又透露正全力練習，務求以最佳狀態回饋樂迷；至於柯雨霏（Ophelia）則分享今次Busking與以往不同之處：「觀眾係為咗聽我唱歌而來，所以選歌方面可以比較根據自己嘅心情和喜好。」她非常期待今次與眾多「星球朋友」同台演出，並能近距離接觸支持他們的觀眾。

甄敏芳難掩期待

對於首次參與街頭Busking，隊員甄敏芳（Jenny）難掩期待之情：「好想體驗一下喺香港街頭表演嘅感覺，所以呢次真係覺得好興奮同期待。」她透露在選歌上將嘗試以往較少公開演唱的曲目，以展現不同風格。