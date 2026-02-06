彭皓鋒為還債帶癌北上拼搏 腫瘤縮大半拒動刀丨獨家

55歲「TVB御用惡人」彭皓鋒（Peter）三年前確診直腸癌第三期，因腫瘤位置敏感，為避免永久造口而暫緩手術。他以自費療法控制病情，腫瘤顯著縮小，卻因此背負沉重經濟壓力。健康稍穩後，他急謀工作，遠赴雲南拍短劇、接探店等各類工作，在抗癌路上同時奮力掙扎求生。採訪：方騫平

彭皓大前年7月確診直腸癌第三期，因未有手術計劃，政府醫院方面未安排進一步治療，僅排期明年進行磁力共振檢查。為緊密監控病情，他大約每半年便返回內地檢驗一次，追蹤腫瘤變化。他慶幸道：「每次報告都顯示腫瘤平均有縮細跡象。最近一次係舊年10月10日嘅檢查，腫瘤只剩下2.8厘米，比起七個月前細咗2厘米。同前年1月最高紀錄嘅8.8厘米相比，已經縮細咗一大半。」

雖然腫瘤持續變小，但仍緊附肛門位置。即使將來進行手術，造口可能性依然極高。他擔憂道：「最擔心手術後出現各種變化同枝節，無法保證能夠成功接駁返。所以寧願經濟負擔大啲，每月花費2至3萬元食保健品，繼續用自己嘅方法抗癌。」病情趨向穩定，令他稍感寬：「連醫生都驚訝問我：『你做過啲咩嚟？』我答醫生：『當我好彩囉。』」他坦言，無人能保證癌症可完全治癒，只要沒有惡化便已心滿意足：「最緊要保持正能量，同佢做朋友，唔好成日諗住佢。有時諗得多都冇用，最唔好擔心未發生嘅事。不過以前真係好擔心，最驚腫瘤會越來越大。𠵱家戒口都鬆懈咗少少，可以食食少少飯。」

擔心被誘騙去KK園

健康狀況回穩，彭皓鋒隨即復工，除最近上中山拍網劇外，去年5月更遠赴雲南西雙版納拍攝內地短劇《暗處》：「套劇剛播出反應甚佳，劇中一改往日奸角形象，飾演正直警察。」談及接拍原因，他解釋道：「當時3月檢查發現腫瘤持續縮細，健康狀況應付到工作。而且開工時專注，『便意』反而較低，唔使頻頻去廁所。」他笑言：「最好笑係我太太，佢驚我遇上求職騙案，被人誘騙去KK園區，特登買晒定位追蹤器畀我。」他承認自己亦有少許擔心，但由於介紹人相識多年，值得信任，加上劇情需要赴雲南拍攝，才決定接下：「我做定心理準備，唔會胡亂上車。有咩事大不了跳車！」他透露此次片酬不算特別：「但停工咗年幾，始終要做嘢。要食飯、要食藥，仲要搵錢還債嘛。所以而家連探店工作都接埋。」