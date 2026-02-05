Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬貫東盼協助流浪貓狗覓第二個家 開寵物美容學校獲圈中好友支持丨獨家

影視圈
更新時間：22:15 2026-02-05 HKT
發佈時間：22:15 2026-02-05 HKT

TVB小生馬貫東早前在珠海開設寵物美容學校，身為愛貓之人的他，過去一年開始經營寵物美容事業，入伙拍檔的寵物美容中心，拓展演員以外的副業。早在入行前，馬貫東已接觸寵物美容行業，但原來他曾經對毛孩有過敏反應，直至多年前在某一間舖頭遇上愛貓肥波，玩了半個鐘都沒有敏感反應，結果任性地將他帶回家。又指因做演員，覺得養貓較適合自己。文：李文偉、圖：朱偉彥


馬貫東指肥波小時候多病痛，容易肚痾，尿道炎及皮膚病等，隨着貓貓長大，身體健康了脾氣也減少了，更是他社交媒體上的寵兒之一。現在馬貫東的毛孩成員已多達4名，除了照顧家中多位毛孩，他過去半年開始了寵物美容事業，協助更多人打理主子的衛生和健康，這份愛心與耐性亦非常強大，「當時因為鍾意但未有時間去養，所以選擇了做寵物美容，去玩其他人的貓貓狗狗，做了一陣子便好任性地進修文憑課程，除了基本美容技能，最重要學會有甚麼步驟令貓狗們可以保持情緒穩定。」馬貫東開展副業的消息一出，不少圈中好友帶了星級毛孩造訪支持，令他得到不少接觸不同貓狗的機會，「狗之中最難應付是柴犬，每隻性格不同，若果不喜歡便會反抗甚至會咬你！」不過他亦遇過非常乖巧的柴犬，便是張曦雯的愛犬Nala，至於貓貓，幾乎都要兩個人合作才能順利完成美容。

有意拓展分店

雖然過着每日與貓狗「搏鬥」的過程，但充滿愛心的馬貫東，對於這門事業有更多計劃與憧憬，除了剛開設的海外寵物美容學院，他更有意拓展到更大的店舖及分店，「針對按摩和保健方面拓展，幫狗狗放鬆肌肉、紅外線筋膜設備等，所以自己都需要繼續去進修。」除此之外，他亦希望能接收更多流浪貓狗，協助他們尋到第二個家，「我們都有和機構合作接收貓狗，幫助比較怕人的貓狗進行脫敏訓練，令到他們放下戒心，接受新家人的照顧，幫助牠們早日找到家。」

