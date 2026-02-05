張寶兒親解「虎媽」風波 身教「袁咕碌」認錯道歉 讚囝囝自理能力高善於表達自己

胡曦文（Christy）的新店今日（5日）舉行開幕活動，一眾圈中好友胡定欣、王君馨、張寶兒與大仔「袁咕碌」、周吉佩夫婦等出席支持。胡曦文笑言兩星期內開設兩間新鋪，頗為辛苦，又要學習畫圖、AI及電腦，但認為辛苦好值得，不過投資數字不透露。身為「袁咕碌」契媽的胡曦文，笑言剛才第一次聽到對方好清晰叫她做契媽，以前自己好恨做媽媽，不過現在享受工作，又自嘲年紀大，寧願跟別人的子女玩。

以認真態度方法教導兒子

張寶兒對於在社交網分享自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇片段，引來網民討論認為她是「虎媽」。 張寶兒否認情緒激動，又解釋只是想分享以認真態度方法教導兒子，以及修復關係方法，就如大人做錯事也要道歉，作為媽媽的她，認為身教好重要。談到可有為大仔學業上鋪路，張寶兒表示大仔現在於傳統幼稚園就讀，大讚對方自理能力高，亦善於表達自己。