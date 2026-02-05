MC夢被保安部公開3女子入豪宅片段 疑涉非法性交易退出公司

韓國知名饒舌歌手及音樂製作人MC夢繼早前被爆出與公司高層車佳媛發展不倫戀後，再被爆住所變淫窟！一名娛樂記者金成名近日在自家頻道，大爆MC夢疑似嫖妓的影片，豪宅升降機閉路電視清楚拍下3名女性在一名男子的陪同下，進入MC夢的家，據指3名女子都是在聲色場所工作，她們約於晚上11點抵達MC夢的豪宅，令人質疑他涉及非法性交易。

「大樓好像有性交易」

據稱該大樓的住戶早就受不了，數次向大廈保安投訴「我們大樓好像有性交易」，大樓管理部門為了配合調查把閉路電影畫面公開。MC夢向媒體澄清，當晚是與熟人聚餐並舉辦小型紅酒派對，強調：「她們在酒吧工作，不代表都從事性交易。」不過，隨著記者不斷追問，據傳MC夢默認性交易嫌疑一事，並主動提出退出所屬公司One Hundred。民眾要求相關單位介入調查，對此，MC夢目前暫時正式回應。

MC夢屢被爆醜聞，去年，他突然遭所屬公司One Hundred解除職務，隨後被傳與公司共同代表車佳媛發展婚外情，雙方皆予以否認。而較早之前，他被爆料疑似非法取得精神安眠藥「唑吡坦（Zolpidem）」，錄音檔中，一名前經理人表示MC夢透過他取得藥物，並暗示公司內另一相關人士對處方藥物細節更加熟悉。對此，MC夢最初稱錄音檔可能為偽造，否認違法行為，但後來又承認「可能曾使用剩餘藥物」。