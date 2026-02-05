56歲陳松伶近況曝光 臉頰凹陷暴瘦變火柴人 幸福肥消失健康令人擔憂

現年56歲的陳松伶，曾經受到TVB力捧，拍過不少膾炙人口的劇集，包括《天涯歌女》、《笑看風雲》、《天地男兒》等，均是收視口碑之作，成為港人的集體回憶。近年陳松伶跟比她年輕8年的丈夫張鐸，一起在內地生活，除了登台上綜藝外，她又不時拍片分享近況，近日她在小紅書發放的一條開箱片，網民發現陳松伶暴瘦了幾個碼，跟早前的幸福肥判若兩人，令粉絲擔心她的健康狀況。

陳松伶患子宮肌瘤未能生育

陳松伶跟丈夫張鐸是姊弟戀，她又因為患上子宮肌瘤而未能生育，不能為丈夫留後，一直是她最大的遺憾，幸好丈夫毫不介意，婚後二人恩愛如昔，而陳松伶在甜蜜婚姻下，更出現幸福肥，加上她已進入輕熟女之年，從2022年開始減肥，但卻一直未能成功，甚至出現體重反彈，曾經因為穿上紅色貼身襯衣，而出現了「腩肉」的尷尬場面，令她一度成為網上熱話。

陳松伶近日忽然暴瘦如火柴人

近日陳松伶在小紅書分享了一條開箱影片，她穿上綠色襯衣及牛仔褲，坐在家中地上，背靠沙發，向網民推介不同的產品，包括水樽、首飾、美容產品。但網民發現陳松伶比起昔日的發福樣子，忽然瘦了幾個碼，臉頰凹陷，目測已睇到她體重急劇下降，粉絲一方面擔心她減肥過度，身體亮起警號，紛紛勸她多吃一點，最緊要照顧好自己。

陳松伶入行拍劇即跟黎明合作

陳松伶入行不久，在圈中已經遇上伯樂，她於1989年獲金牌監製蕭笙賞識，點名她跟黎明合演她的第一部TVB電視劇《天涯歌女》，一炮而紅，其後再推出《天涯歌女》原聲大碟，之後她再擔正多部經典作品，包括《92鍾無艷》、《婚姻物語》、《笑看風雲》、《天地男兒》、《水餃皇后》、《新上海灘》、《大澳的天空》等劇集。近年陳松伶跟丈夫長駐內地發展，更成為了綜藝節目常客，先後有《乘風破浪的姐姐》和《婆婆和媽媽2》等，俘虜不少內地粉絲，人氣不減。

