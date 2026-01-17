陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事

陳松伶在1986年只有15歲的時候因《歡樂今宵似模似樣模仿大賽》獲得冠軍而入行，到了1989年加入TVB並擔正與黎明演出電視劇《天涯歌女》「周璇」而一炮而紅，多年來無論劇集抑或歌曲都深受歡迎，可惜因與經理人關係破裂金錢遭受損失，一度令生活陷入絕境，後來又因為爸爸離世，陳松伶接受卵巢瘤手術後無法生育，連串打擊而患上抑鬱，最後因為老公張鐸的出現，改變陳松伶的一生。

陳松伶曾因生育問題令婆媳關係緊張

陳松伶與張鐸在2006年因合作拍攝內地劇《血未冷》而相識，當時陳松伶短髮的造型，被張鐸第一眼誤以為她是男演員劉松仁，雖然兩人年齡相距近9年，但張鐸成熟穩重的氣質，陳松伶一度以為對方比自己還年長，兩人拍拖期間屢傳婚訊，但一直未確認，直至2011年陳松伶宣布與張鐸已經結婚，可惜這段「姊弟戀」曾因陳松伶不能生育，一度令婆媳關係緊張，經過兩人努力才得到長輩諒解。

陳松伶傳與張鐸仍未正式舉行婚禮

陳松伶將於下月28日在伊利沙伯體育館舉行《陳松伶演唱會 - 香港》，今次是陳松伶相隔14年再度在港開個唱，日前陳松伶與老公張鐸接受TVB節目《一周星星》的訪問，兩人結婚多年，一直有不少都市傳說，多年來有傳陳松伶「將全部身家交由老公打理」與及「仍未正式舉行婚禮」，陳松伶亦親自回應傳聞。陳松伶戲言由於結婚多年已由「熱戀期」走進「魔鬼期」，事實上兩人結婚多年，未有見過兩人曾舉辦婚宴，又或者晒領證的相片，難怪多年有這個都市傳說的出現，至於財政的安排，張鐸直指太太對金錢幾乎沒有感覺，他曾說：「我可能比她強一點，但說實話，我是沒有辦法，我也沒有太多錢，我是慢慢被訓練成，多少要知道一點規劃，有一點規劃。」陳松伶又稱：「我們現在大部分的錢都是用在家人身上，例如父母去旅遊。我們想他們還能走動，會安排每年一兩次旅遊。」

陳松伶張鐸「姊弟戀」曾未被看好

陳松伶與張鐸這段「姊弟戀」最初未被看好，不過曾在「死亡邊緣」徘徊的陳松伶曾指張鐸不只是她的丈夫，而且還是她的恩人，給予她重新感受愛與希望：「他好像待我如女兒般，讓我做喜歡的事，從不會把煩惱帶給我，現在我看來更年輕，都是歸功他。」陳松伶與老公及奶奶曾在2021年參加真人騷《婆婆和媽媽2》，這段婆媳關係一度成為熱搜，皆因奶奶在節目中不斷挑剔兼冷待媳婦，結果有指因陳松伶未能生育而得不到奶奶歡心。當時陳松伶亦曾表示因身體問題而無法令奶奶抱孫，覺得自己「剝奪了她的圓滿」，結果奶奶直言：「其實我挺好的，剛剛松松的這番話不對，你們兩個決定好了，從我的立場來看，又或者家庭的立場，我是支持你們。同為女人來說，都想自己完美，誰也不想自己不完美，你也不用有想法和顧慮說『我剝奪了你的權利』沒有！何必因為這小小的問題，給自己增加煩惱呢？」陳松伶曾因生B一事，赴美國雪卵、嘗試人工受孕，又考慮搵代母，但最後張鐸不希望太太再為生仔而承受壓力，決定放棄生育。

