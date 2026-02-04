胡定欣離巢｜冧莊視后風光背後靠跳舞扭轉頹勢？上位之路荊棘滿途 離巢圖一圓30年歌星夢？

44歲TVB視后胡定欣，今日無預警宣佈離開效力逾20年的TVB，她表示「決定離開舒適區」、「帶著勇氣繼續在工作上去闖吧」，令人十分不捨。胡定欣加入TVB逾廿年，胡定欣由當初參選 TVB Cover Girl，到奪得視后寶座，上位之路絕對不易行。根據附設文字，描述胡定欣逾廿年的TVB經歷，描述她的上位之路，並分析胡定欣今次離巢，或希望於歌藝大展拳腳，一圓近30年的歌星夢。'

胡定欣曾「全球華人新秀歌唱大賽」

胡定欣在無綫電視（TVB）的二十多年，是一段從新人到視后寶座的漫長奮鬥史。她的演藝之路始於1999年的「全球華人新秀歌唱大賽」，雖然最終止步四強，卻未澆熄她對演藝事業的熱情。2001年，她參加第三屆TVB Cover Girl大賽並勇奪總冠軍，隨後成功加入第18期藝員訓練班，正式開啟了她在TVB的演藝生涯。

胡定欣《衝上雲宵》嶄露頭角

初期，胡定欣在劇集《衝上雲宵》中飾演的凌卓芝一角，以其清澀甜美的樣貌，成功在觀眾心中留下印象。2004年，她在《大唐雙龍傳》中挑戰充滿魅力的反派角色「婠婠」，這個外表妖艷、內心天真的魔女形象，讓她人氣急升，成功吸納了大量粉絲。

胡定欣《舞動奇蹟第二季》成事業轉捩點

然而，在此之後，胡定欣的演藝事業遇到瓶頸，未能再有突破性的角色。直至2008年，她憑藉在綜藝節目《舞動奇蹟第二季》中出色的舞蹈表現，以及在劇集《銀樓金粉》中精湛的演技，終於在《2008年萬千星輝頒獎典禮》上奪得「飛躍進步女藝員」，演技備受肯定。

胡定欣先奪最佳女配角

此後，她穩步前進，終於在2012年憑藉劇集《拳王》中聾啞人士「丁恩慈」一角，奪得「最佳女配角」，奠定了她實力派演員的地位。同年，她在《衝上雲宵II》中擔任第三女主角，事業漸入佳境，人氣在香港及馬來西亞兩地急速攀升。

胡定欣連續2年奪視后

2015年，胡定欣迎來了事業上的一個重要里程碑，憑藉在劇集《鬼同你OT》中飾演的姜蓉一角，首次榮登《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳女主角」寶座。隔年，她與陳展鵬主演的《城寨英雄》收視報捷，二人更成為深入民心的「最佳螢幕情侶」。這部劇的成功，讓她於2016年蟬聯「最佳女主角」，連續兩年獲獎，將她的事業推向了頂峰。

胡定欣20年轉部頭合約

2020年後，胡定欣轉為與TVB以部頭合約形式合作，雖然在《白色強人II》、《破毒強人》等劇中依然有亮眼表現，並獲得視后提名，但未能再創事業高峰。這段從新人不斷攀升，最終成為備受矚目的視后，每一步都走得相當不易。

胡定欣欲發展歌唱事業

胡定欣一直鍾意唱歌，近年多次開騷，2019年就遠赴馬來西亞雲頂雲星劇場舉行首個個人演唱會，去年亦於內地廣州開騷反應極佳，無論是她的歌藝、舞技都收到正面評價，票房亦收個滿堂紅。而於去年5月及11月，胡定欣分別成為鄭秀文及方力申的演唱會嘉賓，說明胡定欣一直向着歌手之路邁進。

