胡定欣罕談滑雪驚喜求婚過程並非計劃之內 升呢做人妻首派利是：係我嘅榮幸

影視圈
更新時間：18:26 2026-01-30 HKT
發佈時間：18:26 2026-01-30 HKT

44歲TVB視后胡定欣去年10月無預警宣布與外科醫生男友陳健華（Akin）結婚，二人在新西蘭皇后鎮舉行浪漫婚禮，正式成為幸福人妻。胡定欣婚後未有停下工作步伐，反而將重心轉移到音樂事業上，曾舉行個人巡迴音樂會：「緣份令我成為演員，但係我鍾意唱歌呢樣嘢從冇離開過我嘅生命，我依然好鍾意唱歌。」

胡定欣覺得派雙封利是是她的榮幸

今年農曆新年是胡定欣首次以人妻身份度過，胡定欣笑言一向使用「胡」氏利是封派發，老公亦沒有用特定用那一款利是封，於是在網上尋找喜愛的「陳」氏利是封，她笑說：「我覺得今年派雙封利是，係我嘅榮幸！自己都逗過不少利是，都係時候要還嘅。」

胡定欣罕談求婚過程並非計劃之內

胡定欣今日（30日）出席「新婚生活易2025頒獎禮」，分享求婚過程。自認怕醜的胡定欣，笑言自己好少跟朋友刻意談及求婚過程，但大讚醫生老公陳健華（Akin）求婚過程好甜蜜，指當時一齊在高級滑雪道滑雪期間，對方提議休息一下，更準備相機，還以為玩自拍，豈料拍攝求婚過程，亦不發現對方收埋戒指，因為著滑雪衫較為鬆身察覺不到，完全意料不到：「我有喊呀！都即刻答應，好驚喜！唔係我哋計劃之內，好順其自然，始終係雙方承諾。（甚麼承諾對你最吸引到？）我覺得佢做呢個決定，已經係好感動嘅事。」

胡定欣讚老公好浪漫而且為人好細心

胡定欣笑言獲Akin求婚後在餐廳吃飯時，心情好忐忑，還自問真的會結婚，但當然很開心，亦即時跟家人分享這份喜悅。當笑指她的老公好浪漫，胡定欣大讚對方浪漫，而且為人好細心，也是吸引之處。今年農曆新年是胡定欣首次以人妻身份度過，胡定欣努力在網上尋找喜愛的「陳」氏利是封，不過家中仍剩餘好多「胡」氏利是封，所以會跟送給媽媽使用。」至於預算派幾多？胡定欣稱仍在商討中：「如果拍劇開工會派多啲，而家嘅數量雙倍會多咗。」她又指老公對農曆年習俗不會太講究，老爺和奶奶亦不會要後生一輩太費心，自己都是在家中布置農曆年裝飾。

