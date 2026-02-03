非常檢控觀丨《聲夢》林智樂「0分跳水」成熱話 「寶藏新人王」背景大公開 賭上學業換星途

TVB劇集《非常檢控觀》由馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲、陳煒、陳曉華、游嘉欣、蔣家旻、張馳豪、李成昌、程可為等主演，近日熱播引來不少網民追看。劇中，《聲夢》出身的林智樂（Felix）搏命演出意外成為網民焦點。他飾演游嘉欣的義兄蔣平江，因涉嫌走私古董被捕，為求脫身，竟在鏡頭前上演一幕「九秒九」極速跳海，其獨特的跳水姿勢隨即引發網民熱議，紛紛留言笑稱「跳水動作0分、落水動作0分」，對他雙腳的奇特擺法大感好奇，笑指場面有趣。

林智樂挑戰跳海戲憶曱甴伴游

談及這場矚目的跳水戲，林智樂受訪時大爆拍攝時的艱辛。他透露，當時橋墩周圍佈滿「水曱甴」，跳入海後全身更沾滿污泥，幸好有賴海水中的曱甴「自動散開」，才不至太過狼狽。他直言，拍攝時除了要忍受極鹹的海水，還要兼顧水位深淺與自身安全，挑戰極大。此外，林智樂在劇中與飾演其辯護律師的陳煒（煒哥）有大量對手戲，他感激地表示，兩人早有淵源，煒哥不僅曾邀請他參加生日會，更經常在他的社交媒體留言打氣，給予他這位後輩極大的溫暖與支持。

林智樂獲封TVB「寶藏新人王」

現年僅22歲的林智樂，入行不足5年，已在歌唱、演戲及主持等多方面展現才華。2021年，他毅然放棄在英國升學的機會，回港參加《聲夢傳奇》，並以17歲之齡成為首屆最年輕的男參賽者。近年他的歌唱事業發展尤其亮眼，2024年底，他憑藉在《聲生不息·大灣區季》中出色演繹《完全因你》一曲，贏得外界一致好評，更被譽為TVB的「寶藏新人王」，演藝實力早已備受肯定，前途無可限量。

