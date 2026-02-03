非常檢控觀丨「趙子幀」張馳豪冧暈賴慰玲 留美擁高學歷玩《聲夢》入行 型爆細佬曾選美

TVB劇集《非常檢控觀》中賴慰玲與張馳豪（Aska）的姊弟戀情節掀起網上熱話。日前一集劇情講述賴慰玲飾演的公孫珀重返校園，竟發現張馳豪飾演的趙子幀是其導師。其中一幕偷聽戲，賴慰玲整個人挨向張馳豪胸口，曖昧又搞笑的畫面令觀眾看得肉緊。雖然兩人真實年齡相差9歲，但憑著神同步的表情與動作，CP感十足，效果出奇地好。

賴慰玲與張馳豪「姊弟戀」CP感十足

賴慰玲受訪時笑言拍攝「挨心口」戲時比張馳豪更緊張，她直言：「我自己都有啲面紅，因為Aska嘅胸膛都好廣闊吓，我挨落去時都有啲心跳交換。」劇集播出後，網民一面倒大讚二人火花十足，完全看不出年齡差距，更力捧賴慰玲為「漂亮的姐姐」，認為她成功駕馭了這段姊弟戀，成為劇集一大亮點。

相關閱讀：馬德鐘 賴慰玲 吳偉豪 「鐵三角」晒微妙默契 大爆《非常檢控觀》幕後趣事∣名人雜誌

張馳豪曾留學美國被封高學歷男神

張馳豪在《非常檢控觀》中的表現引起網民關注，連帶他的背景也成為焦點。現年30歲的張馳豪是圈中高學歷男神，他曾赴美留學，修讀運動生理學學士及體適能碩士，更曾攻讀營養學碩士，後因參加《聲夢傳奇》入行而中斷學業。近年備受TVB力捧的他，獲得不少工作機會，在不同劇集如《反黑英雄》、《美麗戰場》、《非常檢控觀》等劇演出，更曾奪《萬千星輝頒獎典禮2024》的「最佳男新人」獎，可謂前途無限。而張馳豪的弟弟張馳杰（Oliver）亦有演藝天賦，他是《2023年全球先生》香港代表，身高達186cm，現職健身教練及模特兒，他們曾以兄弟檔一起主持《自然系男子旅行》。

相關閱讀：57歲視帝馬德鐘息影？ 約滿TVB離巢 《非常檢控觀》成告別作 強調一事未來動向曝光