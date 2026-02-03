前TVB高層女婿轉行闖出名堂 赴新加坡向3千人演講 西裝骨骨自信風範不輸女星老婆
更新時間：20:50 2026-02-03 HKT
前TVB戲劇製作總監梁家樹的愛女梁靖琪（Toby），自2019年與圈外老公施雋賢（Jonathan）再婚，並育有兩名可愛的兒子，家庭生活幸福美滿。施雋賢近年不僅專注家庭，更轉行投身保險業，事業發展同樣有聲有色，現已晉升為高級分區經理，成績斐然。
施雋賢面對3千人演講
日前，施雋賢在IG分享了他事業上的新里程碑。從他上載的影片和照片可見，他獲保險公司邀請，前往新加坡擔任其年度啟動大會的演講嘉賓。活動當天，施雋賢以一身筆挺的灰色西裝帥氣登場，在偌大的舞台上顯得自信滿滿、風度翩翩。他透露，自己是全場唯一的平台演講者，向超過3000名觀眾分享了他在公司近十年的心路歷程。
施雋賢盡展業界精英風範
從現場照片的投影片可見，施雋賢台風穩健，肢體語言充滿魅力，面對數千觀眾也毫不怯場，盡顯業界精英的風範。這次獲邀擔任大型海外活動的演講嘉賓，足以證明他的卓越成就備受公司肯定。
