前TVB富貴女星3歲兒急送院 吸氧氣閉眼照曝光 二婚夫悲嘆：望為你分擔痛楚

現年42歲的梁靖琪（Toby），父母是前TVB戲劇組製作部總監梁家樹及前藝員部經理蕭笑鳴（芭姐），2019年與比自己年輕8年的男友施雋賢（Jonathan）再婚，婚後誕下兩個兒子，大仔施睿文（Roman）下月就6歲，細仔施睿安（Rian）亦已3歲，一家四口生活美滿。近日細仔施睿文突然入院吸氧，令到梁靖琪兩公婆十分憂心。

梁靖琪獲老公讃超級媽咪

日前梁靖琪轉發了老公IG兒子入醫院的照片，照片中的兒子一臉疲倦的睡在病床上，緊閉着眼睛吸着氧氣，蓋上毛氈，一副有氣無力的樣子，看得令人心痛。梁靖琪的老公亦以英語留言寫道：「希望我兒子早日康復，很想能為你分擔痛楚。」還大讚太太梁靖琪是超級媽媽「Super mummy」。而今日，老公施雋賢又再IG透露兒子已出院回到家裹，並分享了一張兒子家中的梳化上熟睡相片，並附上「Home Sweet Home」字句貼圖。兒子已回家了，梁靖琪和老公終可鬆一口氣了！

梁靖琪兩度婚姻

梁靖琪於2004年以四人女子組合「女生宿舍」成員身份進軍樂壇，其後加入TVB並在不少劇集中擔任重要角色，因而被指獲厚待。隨着梁家樹離巢，他的拍劇機會亦大減，至2016年離開TVB。2011年，她與有「炒樓王」之稱的黃敏豪閃婚，不過隨着婚後與吳卓羲傳出緋聞，梁靖琪於2014年2月被傳媒曝出已與丈夫黃敏豪申請離婚，並已分居八個月，至2019年與現任老公施雋賢再婚，婚後育有兩子。

