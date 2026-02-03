金宣虎涉開空殼公司逃稅 前公司撇清：照演員要求匯款 與車銀優同陷風波恐面臨2年監禁

金宣虎最近憑韓劇《愛情怎麼翻譯？》人氣再度上升，日前爆出跟同公司的「臉蛋天才」車銀優一樣，都涉嫌以家人成立疑似「空殼公司」逃稅。金宣虎所屬公司Fantagio昨日（2日）再出面澄清，強調金宣虎的個人公司已在進行註銷停業申請，網民仍然不賣帳。專業人士認為金宣虎的逃稅手法恐怕還涉及業務侵佔與背信罪。

金宣虎前公司稱依演員要求匯款至指定帳戶

韓媒找來律師、稅務師、會計師等專業人士指出金宣虎還在前公司S.A.L.T.娛樂的時候，2024年1月透過家人成立個人公司「SH Two」，並以此收取演藝收入，大幅減低稅金。前公司對此僅低調表示：「只是依照演員的要求，將款項匯入指定的帳戶。」若以個人名義申報收入，最高須繳納49.5%的所得稅，但若改以法人公司名義處理，僅需負擔最高19%的公司利得稅。

金宣虎涉逃稅 公司再作澄清

Fantagio昨日再度澄清，指金宣虎當初成立SH Two是為了進行舞台劇相關活動而成立，但公司已經沒有在運作，所以會註銷公司。但金宣虎會被認為涉嫌透過個人公司逃稅的關鍵原因，就在於SH Two的地址就是金宣虎的住所，還找了爸媽任掛名董事，公司無法提出明確的企劃書、會議記錄等實質工作內容。

律師認為公司沒有正常的業務，就不該有相關費用支出，那些無關的支出，可能會被視為挪用公款、侵佔公司資金，甚至違反背信等罪。金宣虎父母被指又以公司附屬卡支付生活費用，而且父母每月將收到的月薪，轉回給金宣虎。

金宣虎恐面臨2年監禁

此外，SH Two也沒有依照規定登記為「大眾文化藝術企業」，卻仍收取演藝事業報酬，已涉嫌違反《大眾文化藝術產業發展法》。律師指出，未登記公司收取相關款項的行為，已非單純行政疏失，而是被濫用的稅務規避手段，依法最重可處以2年以下有期徒刑。

