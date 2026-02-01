金宣虎被爆涉嫌逃漏稅 學車銀優另組公司分配收入 公司解畫正進行停業手續

憑韓劇《愛情怎麼翻譯？》再人氣急升的金宣虎，今日被爆涉嫌逃漏稅，他的逃稅方式被指跟「臉蛋天才」車銀優一樣，都是另組公司分配收入，逃避45%的個人收入稅。

金宣虎擔任代表理事

據韓媒報道，金宣虎在2024年1月，在首爾龍山區以自己住宅地址設立一間演出策劃公司，由金宣虎本人擔任代表理事。該公司雖然登記的業務有納入演藝相關項目，但並未登記為「大眾文化藝術企業」。公司內部董事金某與監察人朴某，是金宣虎的父母。董事會未引進任何外部專業經理人，全由家族成員組成，被認為是為了讓公司資金能讓家族靈活運用。

登記地址與金宣虎居所一樣

金宣虎被指透過這間公司帳戶，每月支付父母數百萬至數千萬韓圜的薪金，父母親拿到該筆月薪後，每個月還會重新轉回給金宣虎。金宣虎父母還持有公司附屬卡，卻是拿來支付私人生活費及娛樂消費，金父被指用公司卡買香煙、作唱卡拉OK等的娛樂支出，就連父親平時駕駛的車輛都登記在金宣虎的公司。該公司的登記地址與金宣虎實際居住地址完全一致，幾乎難以擺脫「空殼公司」的質疑。

金宣虎被質疑為簽新公合約酬金作準備

金宣虎成立這家公司的時間都備受關注，2024年1月正值他與前公司Salt娛樂續約之際，距離他去年3月轉投Fantagio公司還有大約1年時間，似為簽新公司有20億韓圜（約1,100萬港元）的合約酬金作準備。Fantagio之後證實金宣虎成立的公司確實存在，但表示「該公司這1年多以來並未實際營運，目前已知道會存在問題，正進行停業手續。這是金宣虎過去就已設立的公司，當時並未認知到會產生問題。與其說是為了減省稅金，不如說是因為他從事舞台劇演出，並有長期投入劇場的規劃，才會設立該公司。」