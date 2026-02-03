38歲「吳卓羲舊愛」狂發高燒終入院  插喉吊鹽水影像曝光  身材展現「病態」惹擔憂

現年38歲、「吳卓羲舊愛」張馨予，近日驚傳健康亮起紅燈，需緊急入院吊鹽水。她透過社交平台分享在醫院的照片，面戴口罩仍難掩倦容，並自曝近兩個月內已三度發高燒，坦言體質變差，引發外界高度關注。

張馨予入院吊鹽水

從張馨予上傳的照片可見，溫度計顯示其體溫超過攝氏38度，另一張照片則是她正在吊鹽水的手，證實了她抱恙入院。張馨予在帖文中無奈表示，自從體重從過去穩定的106-110斤（約53-55公斤）降至100斤（約50公斤）後，身體防線便徹底崩潰，「一言不合就生病發燒」。照片中的她，眼底青黑與疲憊無處隱藏，憔悴模樣令人心疼。

張馨予「病態」瘦削

事實上，張馨予近期的狀態已引起不少討論。在曝光的舞台排練照中，她身穿黑色緊身褲，一雙腿瘦至皮包骨，瘦骨嶙峋的狀態被形容已達「病態」階段。這次入院，無疑將演藝圈為求上鏡而極端減肥的代價，赤裸裸地攤在公眾面前。

張馨予曾跟吳卓羲李晨拍拖

張馨予向來以出眾外貌和火辣身材聞名，曾與男星吳卓羲及范冰冰舊愛李晨交往，情史一度比演藝作品更受關注。然而，她在2018年選擇嫁給軍官何捷，婚後生活低調而甜蜜。

張馨予公開維護軍官丈夫

何捷被爆退伍後轉職保安，年薪僅約15萬人民幣，有網民指他配不上張馨予。對此，張馨予在微博以「價值觀是個好東西」八字霸氣護夫，坦然選擇愛情而非豪門的態度，贏得大批網民讚賞。

