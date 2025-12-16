吳卓羲突爆與前度秘密 最重要「稱號」竟源自一段陳年秘密 分手後沿用至今難忘舊愛？

現年46歲的吳卓羲（Ron）早年與林峯、黃宗澤和陳鍵鋒被譽為TVB四大靚仔小生，他亦參演過不少《衝上雲霄》、《酒店風雲》、學警系列等經典劇集，憑着高大俊朗的外表，吸引了不少兩岸三地的粉絲，近年更北上參與內地劇演出，還有參加《披荊斬棘2》、《大灣仔的夜2》及《今晚好犀利》等真人騷節目，因而獲內地粉絲封為「港圈顏值天花板」。近日吳卓羲在內地舉行巡迴演唱會，突然自爆與前女友的秘密，引來全場粉絲起哄！

吳卓羲爆前度幫手改名

影片中，見到吳卓羲在台上與歌迷聊天，期間突然提到其英文名字「Ron」，表示要跟與歌迷分享一個未公開過的秘密，他故作神秘地說：「呢個英文名係我未入行之前我女朋友改嘅。」當他剛說完這句話時，引來台下的歌迷即時起哄大叫。吳卓羲又指本來前女友為他改的名字並非「Ron」，而是「Rony」：「跟住我話：Rony？好似唔係幾好聽喎，不如叫Ron啦！」之後他便獻唱其分手情歌《別人問起》，原來吳卓羲突然「爆料」是為了鋪排兼介紹歌曲。

吳卓羲緋聞女友一大籮

吳卓羲入行25年以來，曾與多位圈中女星傳出緋聞，早於2004年因拍攝劇集《酒店風雲》而與官恩娜撻着，除了被拍到車廂內激吻外，還被指官恩娜在吳卓羲家中過夜；其後與佘詩曼拍攝《歲月風雲》時更傳姊弟戀，除了被指夜蒲時吳卓羲被女方坐大髀放電外，更有指佘詩曼送價值約港幣20萬元的名錶，以及200萬元的跑車給予男方。其後的緋聞女友還有江若琳、馬賽，2011年再與「蘇州第一美女」、內地女星張馨予，女方突然在吳卓羲的微博晒出床照，疑似宣示主權。當時吳卓羲被傳與徐子珊撻着，有指張馨予火速來港睇實男方。隨後吳卓羲又與大馬「鋼琴女神」李元玲、梁靖琪、內地女星李沁、劉心悠等女星傳出緋聞，近年再爆出戀上菊梓喬（Hana），但後來女方被爆與ERROR成員吳保錡發展姊弟戀。

