佘詩曼「家長」上身當眾寸粉絲？直斥其非畫面曝光 賞罰分明送大禮予學霸影迷

影視圈
更新時間：18:00 2026-02-01 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-01 HKT

現年50歲的佘詩曼（阿佘），今年憑劇集《新聞女王2》在《萬千星輝頒獎典禮2025》再奪TVB「最佳女主角」獎，打破自己紀錄第四度登上視后寶座，非常厲害。出名寵粉的佘詩曼，日前在機場近距離與粉絲互動，突然「家長」上身查看粉絲成績單，場面搞笑。

佘詩曼為粉絲打氣

近日有網民在小紅書分享到榭場送佘詩曼機的影片，片中有粉絲向佘詩曼表示：「我成績單出來了，你要看嗎？」然後佘詩曼立即一臉認真地查看對方的成績單，當看見92分成績時，她點頭給予粉絲肯定，但當看到60分時，她即「家長」上身表示「嘩！60分這麼低。」粉絲即急忙解釋指管理學好難，佘詩曼即向對方說加油！ 

佘詩曼超寵粉

另外，有粉絲就以「機場給粉絲們送物禮的可愛阿佘！萌暈了！」為題分別影片，並寫道：「送給快過生日的粉絲和乖乖聽話考第一名的粉絲，羨慕大家又好替大家開心」，片中的佘詩曼突然拿出一份小禮物送給該名粉絲，她先伸出雙手讓粉絲猜那一隻手有禮物，隨後就送了一支精油給予對方，並說道「送給你第一名」，如此窩心，難怪令不少網民都都留言大讚佘詩曼可愛：「我姐咋这么好呢、「姐姐好可愛」、「她好可愛啊、太可愛了、「她真的好好啊，我們都要聽佘佘的話，努力變得越來越好」等，此外亦有網民表示能夠與佘詩曼邂逅，感到十分羨慕。

