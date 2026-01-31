瑪歌羅比疑撻着靚仔拍檔Jacob Elordi 戴同款戒指不停互相吹捧放閃

35歲《Barbie芭比》女星瑪歌羅比（Margot Robbie）最近忙於宣傳其監製及主演的名著改編電影《咆哮山莊》，與28歲高大靚仔男主角Jacob Elordi攞正牌放閃。但不知是二人演技太好，還是真的太入戲，他們的親密互動竟惹來流言蜚語。

瑪歌羅比讚Jacob Elordi是體貼男友

事緣二人為宣傳新作受訪時，不斷瘋狂互相吹捧，甚至聲稱為彼此着迷。Jacob坦言只要跟瑪歌在片場一起工作，就會忍不住觀察她的一舉一動，看她會不會出錯，但她總是永不出錯。瑪歌更直言對Jacob有着依賴性，拍戲時習慣跟他在一起，所以當他不在身邊時，就會覺得迷茫和不安。瑪歌又爆料指拍攝時適逢情人節，那天Jacob在她的房間擺滿鮮花，令她心花怒放，不禁大讚他會是個體貼男友。瑪歌更誇張到訂製了同款戒指，給自己和Jacob一人一隻，紀念這次的合作。據設計對戒的英國設計師Cece Fein-Hughes透露，戒指上繪有兩個相擁在一起的骷髏，姿勢就像他們在電影海報上的一樣，並刻有二人的角色凱西（Catherine Earnshaw）與希斯克利夫（Heathcliff）的名字首字母縮寫，對戒更寫上原著中的句子「無論我們的靈魂由甚麼構成，他的靈魂和我的靈魂都是一樣的」。日前瑪歌上名嘴Jimmy Kimmel節目時，提及與Jacob在片中有許多吻戲，更被指她邊說邊偷笑。種種表現令不少人懷疑二人關係不簡單，亦有網民指責二人炒作緋聞的手法「拙劣」。

丈夫Tom Ackerley被稱同場表現不自然

至於瑪歌的丈夫Tom Ackerley則難免受影響，據肢體語言專家Judi James接受《每日郵報》訪問時表示，觀乎三人在首映派對上的表現，瑪歌似乎未受流言影響，依然開心自信；Jacob則表現大方有禮，但亦明顯有點避忌；而Tom在合照時與Jacob各據一方，他看來亦有點不自然。