陳茵媺被指走樣容顏又再變？並肩朱玲玲新形象挽名聲 跟兩大港姐冠軍慶生躋身豪門圈

現年44歲的2006年港姐冠軍陳茵媺與年長10年的「視帝」老公陳豪結婚12年，婚後育兩子一女，2014年陳茵媺為照顧家庭淡出幕前，而陳豪就繼續拍劇賺錢養家，吸金力強的陳豪，為給家人過上優渥生活，去年更舉家搬入中半山舊山頂道一伙月租高達16萬的複式豪宅居住。去年初，陳茵媺更成功躋身豪門闊太圈子，經常現身闊太飯局，與朱玲玲、翁嘉穗、劉倩婷等幾位不同年代的冠軍成為好友。日前陳茵媺又再現身闊太生日聚會，早前被指外貌跌watt的她，當晚竟是成為最容光煥發的一個！

陳茵媺早前轉形象惹劣評

早前陳茵媺拍片擺上小紅書引起熱議，網民都將焦點放在陳茵媺的留海新髮型上，被網民質疑是假髮：「姐戴的是假髮嗎？」、「看起來很像假髮」、「看不慣，感覺不太好看」。另外更有網民直指其靚樣被這樣衣著打扮影響了：「您不必這麽太樸素了，大陸也沒幾個穿這樣的」，可說是劣評比正評多。

相關閱讀：陳茵媺以老闆娘身份巡視老公陳豪咖啡店搞到「一鑊泡」？ 自爆平時唔使做有「專人」服侍

陳茵媺新造型挽回名聲？

當晚是慶祝一月之星1997年及2009年的港姐冠軍翁嘉穗和劉倩婷的生日，幾位闊太好友齊齊為兩位壽星女舉行慶生飯局。當晚出席的有「最美港姐」之稱的1997年冠軍朱玲玲、2003年冠軍曹敏莉、1985年季軍王愛倫、陳茵媺等齊齊現身到賀，亦向兩位壽星送上鮮花，還準備了兩個生日蛋糕，陳茵媺站在旁邊與一眾靚太合照。

陳茵媺皮膚狀態極好

而早前被指跌watt的陳茵媺，當晚束起頭髮，皮膚狀態極好，容光煥發，相比之前的容顏差別甚大，加上甚招牌笑容，看起來相當sharp醒！即使「靠邊站」都仍被一眼看到，回復顏值癲峰！

相關閱讀：陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色