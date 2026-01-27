伍富橋與妻有共識隨時造人 湊狗當熱身自覺責任大︰準備好做爸爸｜獨家

伍富橋帶埋太太Shirley（梁兆楹）及愛犬出席慈善活動，分享拯救並收養新成員Pickle的經過，透露當初若沒有出手救助該唐狗便有可能失去小生命，感受尤深。伍富橋形容家中成員漸多，自覺肩負責任，並稱︰「準備好隨時做爸爸！」去年約滿唱片公司的他同時預告推出第一首自資歌曲。撰文︰李文偉、攝影︰錢文坤

Pickle嘔石頭垃圾

富橋與太太Shirley、吳業坤、黃妍、鍾舒漫等日前出席羽懿報施慈善基金會「Soar 羽懿愛心慈善畫展」開幕禮，眾人帶埋家中毛孩現身，除了為活動獻聲之外，又分享了與毛孩的生活點滴。伍富橋帶家中新成員Pickle上台唱歌，太太Shirley拖愛犬飛雲支持。

活動上展示年輕畫家們的狗狗畫作，伍富橋稱他們非常有天份，借作品宣揚領養訊息，他深表認同，並說︰「我跟愛犬Pickle有緣份。我一直想有隻狗狗陪我行山做運動，而Pickle是從山上救回來的，他是一隻唐狗，現在十分健康，甚少病痛，非常期待帶牠行山！之前都有帶牠出街，牠沒有『社恐』呢，年紀還小，對所有事物皆好奇。這次帶Pickle上台唱歌，是我倆美好回憶。」伍富橋續指，Pickle剛剛接回家時情況不樂觀，「醫生指牠太靜，加上肚漲，可能過不到1歲，要慢慢觀察。回到家時牠又突然嘔吐！嘔出石頭、樹枝、豬皮等垃圾，當下我們手忙腳亂，而Pickle的樣子顯得非常抱歉……如果沒有救牠，可能這位小朋友會失去生命，好大感觸！」

伍富橋帶新成員唐狗Pickle現身活動，太太Shirley抱飛雲支持。

伍富橋拖Pickle上台唱歌。

Shirley照顧飛雲無微不至。

老婆點頭肯生

伍富橋稱新成員的加入，令家中大哥飛雲吃醋，另外西摩犬哈利是太太的最愛，也是透過領養加入家庭，「太太讀書時養過西摩，同狗狗形影不離，瞓覺都一齊，但狗狗離開時，太太不在牠身邊，十分傷心；後來透過朋友領養哈利，也是緣份。」接下來，他會讓Pickle受訓，希望牠在外時更加乖巧，同時笑言：「而家一家五口，雖然照顧狗狗都有崩潰時，又要早起，花好多時間照顧牠們，同時令我多了一份責任心，將來若有BB，我Ready好嘞，可以勝任！畢竟我經已是3個小朋友的爸爸！」

伍富橋與太太，跟黃妍分享湊狗日常。

兩公婆十分支持活動宣揚領養的訊息。

兩人與愛犬飛雲、哈利、Pickle一家五口樂融融。

自資出歌

除了照顧3隻愛太之外，伍富橋專注匹克球運動上，早前他參加國際賽事，也會做教練開班授課。除此之外，他早前約滿TVB經理人合約，同時唱片合約也已屆滿，透露會自由身推出第一首自資作品，「經已錄好音，計劃3、4月推出，第一次自資出歌，希望各位多多支持！」

伍富橋與一眾藝人現身支持慈善活動。

吳業坤視愛犬如家人。

黃妍抱愛犬落力獻唱。

鍾舒漫好大力！