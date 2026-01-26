TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？

現年45歲的黃宗澤（Bosco），演藝事業再創高峰，不僅首次榮登視帝寶座，人氣和工作量更是直線飆升，成為城中炙手可熱的「當紅炸子雞」。黃宗澤一向以型男、富豪筍盤的形象示人，螢幕前魅力四射，私下亦是身家過億的飲食界老闆。然而，這位外表不羈的視帝，近日被網民捕獲他竟現身沙田街市，流露極為「貼地」的一面。

黃宗澤打扮平民手持餸菜

日前，有網民在沙田一個街市，意外地捕捉到視帝黃宗澤的蹤影。照片中，黃宗澤完全卸下了明星光環，打扮極為低調。他頭戴黑色Cap帽，臉上戴著口罩，身穿一件簡單的黑色飛行外套，內搭白色T恤。最令人意想不到的是，他的肩上孭著一個巨大的藍色平民膠袋，手上還提著好幾袋餸菜，儼然一位準備回家大展廚藝的「住家男」。

相關閱讀：黃宗澤獲頒「年度實力男演員」直認好大壓力 陳瀅性感亮相盼觀眾看到演技進步 坤哥獲頒「年度新人」

黃宗澤目露凶光不滿被跟拍？

據目擊者稱，黃宗澤獨自一人在街市穿梭，先後在凍肉鋪等地方搜羅食材，全程「一抽二掕」，毫無視帝架子，與平日鏡頭前帥氣逼人的形象形成巨大反差。不過，當黃宗澤將「戰利品」放上座駕時，他似乎發現了有人正在跟拍。從其中一張照片可見，他轉過頭，透過口罩露出一雙凌厲的眼神直視鏡頭，疑似「目露凶光」，似乎不滿私生活受到打擾。照片曝光後，立即引起網民熱議。不少人驚訝於黃宗澤居家的一面，大讚「想不到他這麼居家」、「香港明星就是貼地，市民也不會瘋狂打擾他們」。

黃宗澤抱不婚主義

黃宗澤雖然異性緣極旺，緋聞不絕，但至今仍是單身。他出身於單親家庭，自小與母親相依為命，早已學會獨立自理。坐擁過億身家的他，卻是圈中著名的「不婚主義者」。他曾在訪問中坦言，從未對婚姻抱有幻想，更會向心儀對象表明立場：「我死後，整副身家都可以留給你，但我不會結婚。」。

相關閱讀：TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂