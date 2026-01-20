Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃宗澤獲頒「年度實力男演員」直認好大壓力 陳瀅性感亮相盼觀眾看到演技進步 坤哥獲頒「年度新人」

影視圈
更新時間：21:45 2026-01-20 HKT
發佈時間：21:45 2026-01-20 HKT

年度盛事《2025時尚之夜》昨晚於深圳灣文化廣場舉行，現場星光熠熠，雲集不少紅星，黃宗澤(Bosco)踏入新一年攞獎運勁旺，繼攞完雙料視帝後，再獲頒「年度實力男演員」，陳瀅就奪得「年度潛力演員」，吳業坤與蘇麗珊則奪得「年度新人」。當晚可謂群星匯集，關曉彤、李晨、薩頂頂、林依晨、朱茵、段奕宏與王千源等有份出席，鍾鎮濤與女兒鍾懿更擔任表演嘉賓。

要比之前做得更好

Bosco以一襲黑色閃鑽長拖尾大褸現身紅地氈，展現閃耀時尚感十分吸晴，立即成為全場亮點，更在現場貼心地為主持人扇風，親和力十足。提到他今次得到「年度實力演員」一獎，Bosco覺得意義重大：「因為提醒我下一部戲下一個角色，都要比之前做得更好，所以好大壓力。」

陳瀅今年將會播出兩套劇

陳瀅性感亮相，展現高貴獨特的品味，對於獲頒「年度潛力演員」，陳瀅說：「可以得到呢個獎真係非常開心，對我嚟講係一個好大鼓勵，因為覺得自己一年一年逐步咁進步，希望自己做得更加好，今年將會播出兩套劇，兩個角色都好唔同，同我本人亦都好唔同，我用自己潛力去演好呢兩個角色，所以都好期待大家見到我努力成果。」

坤哥與鍾鎮濤再相遇

至於坤哥與蘇麗珊一同獲頒「年度新人」獎，由內地演員李晨頒獎給他們，坤哥坦言第一次參與內地盛大的時尚活動，而且還可以從李晨手中攞到獎，感覺好開心，雖然入行多年都可以保持住做新人的初心去攞新人獎，尤其是同場跟B哥鍾鎮濤見面，對方是他參加《超級巨聲2》的評判，今次能夠以不同身份相遇，坤哥覺得是好神奇好正一件事。蘇麗珊很高興可以出席時尚之夜及得到年度新人獎：「對我來講，我在演員這條路上永遠都是新人，不斷地學習中，昨晚看到很多精彩的表演，希望日後也可以吸收更多藝術養分，走出更時尚的個人風格！」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
13小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
10小時前
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
影視圈
5小時前
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
保健養生
5小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
2026-01-19 17:51 HKT
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？
袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？
影視圈
9小時前
港女$1280重慶跟團慘被「賣豬仔」迫購物 簽收據竟是自願「賣身契」 踢爆合約魔鬼細節｜Juicy叮
港女$1280重慶跟團慘被「賣豬仔」迫購物 簽收據竟是自願「賣身契」 踢爆合約魔鬼細節｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
6小時前