黃宗澤獲頒「年度實力男演員」直認好大壓力 陳瀅性感亮相盼觀眾看到演技進步 坤哥獲頒「年度新人」

年度盛事《2025時尚之夜》昨晚於深圳灣文化廣場舉行，現場星光熠熠，雲集不少紅星，黃宗澤(Bosco)踏入新一年攞獎運勁旺，繼攞完雙料視帝後，再獲頒「年度實力男演員」，陳瀅就奪得「年度潛力演員」，吳業坤與蘇麗珊則奪得「年度新人」。當晚可謂群星匯集，關曉彤、李晨、薩頂頂、林依晨、朱茵、段奕宏與王千源等有份出席，鍾鎮濤與女兒鍾懿更擔任表演嘉賓。

要比之前做得更好

Bosco以一襲黑色閃鑽長拖尾大褸現身紅地氈，展現閃耀時尚感十分吸晴，立即成為全場亮點，更在現場貼心地為主持人扇風，親和力十足。提到他今次得到「年度實力演員」一獎，Bosco覺得意義重大：「因為提醒我下一部戲下一個角色，都要比之前做得更好，所以好大壓力。」

陳瀅今年將會播出兩套劇

陳瀅性感亮相，展現高貴獨特的品味，對於獲頒「年度潛力演員」，陳瀅說：「可以得到呢個獎真係非常開心，對我嚟講係一個好大鼓勵，因為覺得自己一年一年逐步咁進步，希望自己做得更加好，今年將會播出兩套劇，兩個角色都好唔同，同我本人亦都好唔同，我用自己潛力去演好呢兩個角色，所以都好期待大家見到我努力成果。」

坤哥與鍾鎮濤再相遇

至於坤哥與蘇麗珊一同獲頒「年度新人」獎，由內地演員李晨頒獎給他們，坤哥坦言第一次參與內地盛大的時尚活動，而且還可以從李晨手中攞到獎，感覺好開心，雖然入行多年都可以保持住做新人的初心去攞新人獎，尤其是同場跟B哥鍾鎮濤見面，對方是他參加《超級巨聲2》的評判，今次能夠以不同身份相遇，坤哥覺得是好神奇好正一件事。蘇麗珊很高興可以出席時尚之夜及得到年度新人獎：「對我來講，我在演員這條路上永遠都是新人，不斷地學習中，昨晚看到很多精彩的表演，希望日後也可以吸收更多藝術養分，走出更時尚的個人風格！」