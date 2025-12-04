TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂

現年44歲的TVB「大灣區視帝」黃宗澤（Bosco），近年專注在內地發展，事業如日中天。不過，他近日被指因工作過於忙碌而「斷崖式暴瘦」，健康狀況引起廣大粉絲的憂心。除了健康狀態，黃宗澤的感情生活也一直是外界津津樂道的焦點。近日就有網民在香港街頭巧遇黃宗澤，他身旁竟有一位神秘女子相伴，二人舉止親密，旋即引發新戀情疑雲。

黃宗澤與神秘女伴態度親暱

根據網民分享的照片，當日黃宗澤打扮低調，頭戴鴨舌帽並戴上口罩，似乎不希望被路人認出。然而，他身旁出現的一位短髮女子卻成功吸引了眾人的目光。照片中，黃宗澤身穿灰色休閒外套與長褲，風格簡約；而他身旁的女子同樣穿著深色系服裝，留著一頭俐落的短髮，身形纖帶點豐滿，目測年約30多歲。

黃宗澤跟女伴觀賞奢侈品

二人當時正在街頭閒逛，並一同駐足在名店櫥窗前欣賞奢侈品，期間有說有笑，氣氛十分融洽。從照片中二人並肩的姿態及互動看來，態度頗為親暱，儼如一對熱戀中的情侶。

網民熱議：這是黃宗澤新女友嗎？

相關照片被上傳至社交媒體後，立即在網上瘋傳，引起網民熱烈討論。不少人紛紛留言追問：「這是黃宗澤的女友嗎？」、「終於有新戀情了？」更有眼尖的網民指出，之前已多次在不同場合目擊二人結伴同行，令這段「新戀情」更添幾分可信性。

黃宗澤新女友身份揭曉

但有網民卻指這位「黃宗澤女友」，絕非Bosco的真命天女，因為有網民認出這位短髮女子，是黃宗澤合作多時的化妝師，雙方認識多年故此十分熟落，相信二人一起逛街只是在等待開工，所以粉絲們想見證黃宗澤告別單身，似乎還要再等多一段時間。

