中年好聲音4｜周國豐盛讚尤淑情︰令我哋屈服 五燈選手唱《情人》技驚四座

影視圈
更新時間：19:15 2026-01-26 HKT
發佈時間：19:15 2026-01-26 HKT

《中年好聲音4》70強於周日誕生，昨晚播出的第九集，70強將迎來「一對一PK賽」，爭奪40個晉級名額。今集唯一一個「五燈」由尤淑情奪得，對戰來自新加坡71歲的郭哲宏，郭哲宏柔情演唱《在此刻》，尤淑情則獻唱Beyond的經典歌曲《情人》，連周國豐都屈服：「後面嘅演繹我覺得係真真正正將你嘅小宇宙、能量發揮到出嚟，你嘅高音部分令到我哋屈服，恭喜你！」郭哲宏最後奪得4燈，雖敗猶榮，張佳添大撐：「佢一企出嚟擘大口，我瞌埋眼都知呢個係哲宏，我好佩服你去到呢個年紀仲有咁多中氣，你令到我覺得人生好有希望！」

70強展開殘忍「一對一PK賽」 

兩位前「五燈」的斜槓媽媽可嵐與「頭號殺手」范子睿齊齊輸PK暫時未能晉級，賽果顛覆預期。可嵐演唱《凡星》僅得3燈，谷婭溦：「因為呢隻歌Touching，Touching上面少咗啲所以我今日冇俾你。」對手是來自北京，44歲的電台主持人戴藝，演唱《䄂手旁觀》感情入心入肺，獲4燈成績。肥媽大讚聽到毛管戙。

至於范子睿，竟以1燈之差不敵鄭仲豪，無緣晉級。范子睿今集帶來原創歌曲《527》，把對自小湊大他的外婆的思念化成旋律，唱至肥媽、海兒感動落淚。鄭仲豪則以搖滾型格上陣，Rock爆演繹《無情的情書》，末段40秒高音炸場，最終攞到4燈，由「下弦」級躍升至Good performer，獲周國豐高度評價，全場掌聲雷動。由於二人同樣奪得4燈，五位評審將紅、藍燈二選一進行投票，場上陷入一片膠著，最終鄭仲豪以1燈險勝范子睿，成功晉級。

另一位由「下弦級」升呢的選手，是挑戰「貓女郎」的54歲髮型總監鄭康淇。他以《落花流水》應戰，由上次2燈大步上揚至3燈。鄭康淇笑言跟了肥媽建議：「佢叫磨利把鉸剪嘛，我冇磨利把鉸剪，我走咗去練聲。」肥媽：「你一開聲，感覺好似換咗個人，真係話畀大家聽，你有信心同有練習，真係會有進步。」兩人同樣3燈，再度啟動紅藍燈投票，最終「貓女郎」以3：2險勝一盞燈過關。整晚PK高潮迭起，爆冷與逆襲並存，火藥味與溫度同場升溫。

