胡楓與逾千屯門長者歡聚一堂 獲驚喜慶生：今年最大型生日會

94歲壽辰的資深影視紅星胡楓（修哥）日前受邀出席屯門長者千人宴，與逾千名區內長者歡聚一堂，共賀新歲。更有來自惠州聽障兒童組成的合唱團，為長者們送上誠摯祝福與精彩表演。

修哥親切問候長者

活動中，修哥親切問候在場長者，分享生活樂趣與積極人生觀。而特意來港的合唱團，則以經過刻苦訓練後的清澈歌聲為在場千名長者獻唱，贏得全場熱烈掌聲與鼓勵。適逢修哥94壽辰，大會特意準備溫馨驚喜，向修哥送上精緻生日蛋糕，並致以衷心祝福。隨後，全場嘉賓、合唱團孩子與逾千長者一同高唱生日歌，為這位藝壇常青樹慶祝94歲生辰，將活動氣氛推向最高潮。修哥在驚喜中感動地表示：「非常多謝大家為我慶祝生日，能夠有超過一千人為我唱生日歌，相信是今年最大型、最難忘的生日會！」他亦不忘祝福所有長者福壽安康、龍馬精神、笑口常開。