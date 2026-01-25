Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何雁詩偕囝囝Asher齊行善 母子檔完成3公里賽事 黃智賢喜見《名媛望族》翻Hit

影視圈
更新時間：22:15 2026-01-25 HKT
發佈時間：22:15 2026-01-25 HKT

香港年度盛事「獅子會愛心慈善跑2026暨傷健共融嘉年華」於今日（25日）假大埔香港科學園長廊舉行，同時於金蛋位置舉行傷健共融嘉年華，設有55個遊戲及資訊攤位，更有特殊人士才藝表演。身為「愛心大使」之一的何雁詩帶患有天使綜合症的兒子鄭讚廷（Asher）齊參與3公里賽事，抵達現場時大受市民歡迎，紛紛上前找何雁詩打卡；而身為「獅子會推廣大使」的黃智賢同樣大受歡迎，他也樂於成為大家拍照景點。

兩母子齊攞獎牌好難得

何雁詩推着坐在BB車的兒子，以母子檔輕鬆完成賽事，兩人更開心展示完成賽事後獲得的獎牌。何雁詩開心能和囝囝一起落場：「原本Fred（丈夫鄭俊弦）想帶小朋友一齊參與，但他因爲今天要做舞台劇未能出現，始終星期日想同小朋友出街玩，不想兩公婆也忙，最後都是決定帶Asher出來。Asher今日玩得開心，他對聲音好敏感，起步及返回場地時聽到好大聲音會有點驚；但剛才望着吐露港跑時不停笑，尤其見到有些跑手穿着吹氣馬仔衫更加開心。」

囝囝喜歡再累亦是值得

何雁詩自言做足安全措施才讓囝囝落場，推着BB車跑步最初不慣及有點吃力，但只要囝囝喜歡，自己累亦是值得，「我保持一個安全速度，始終人很多，安全為上。這場3公里純粹是玩樂，又不是鬥快，BB車又有安全帶，相當安全，希望有日他懂得步行時一齊落場跑。好難得兩母子一齊攞獎牌，衝線時，他見到好多人，開始喊，一攞獎便很得意笑，摸住金牌又開心了。（Fred會妒忌無份？）無計，人生就是不公平。」談到公開尋求如何宣傳新歌《在無人島上跳舞》，何雁詩說：「我不是大公司，很多事要自己解決，所以要廣納網民意見。今次更會跳舞，真的放了很多心血，2月3日會推出MV。」

開心與松哥演對手戲

至於黃智賢這日雖然喉嚨不適，仍照常出席支持獅子會。提到有份主演劇集《名媛望族》深宵重播翻Hit，黃智賢開心表示：「是，好多人問齊日輝（他戲中角色）是否成功追求爾嫣（陳玉蓮飾），我現在要賣關子，原來當年很多人無睇過。好榮幸參與，好開心跟松哥（劉松仁）做對手戲，對上一套《潛行狙擊》已經很多謝他了。我想現在很難有這種組合，蓮妹當時都肯出來拍戲。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
13小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
12小時前
前港姐季軍驚爆切除子宮卵巢輸卵管  插喉瞓病床照片曝光  需全面停工閨密嘆：以後無得生
前港姐季軍驚爆切除子宮卵巢輸卵管  插喉瞓病床照片曝光  需全面停工閨密嘆：以後無得生
影視圈
10小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
影視圈
6小時前
75歲李龍基細數資產大爆前妻唔止攞八層樓 自認多情風流難安定 堅稱精明唔易呃：今次衰咗
75歲李龍基細數資產大爆前妻唔止攞八層樓 自認多情風流難安定 堅稱精明唔易呃：今次衰咗
影視圈
12小時前
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
00:59
中年漢帶子女行港島徑暈倒 送院搶救後不治
突發
5小時前
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
旅遊
10小時前