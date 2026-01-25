何雁詩偕囝囝Asher齊行善 母子檔完成3公里賽事 黃智賢喜見《名媛望族》翻Hit

香港年度盛事「獅子會愛心慈善跑2026暨傷健共融嘉年華」於今日（25日）假大埔香港科學園長廊舉行，同時於金蛋位置舉行傷健共融嘉年華，設有55個遊戲及資訊攤位，更有特殊人士才藝表演。身為「愛心大使」之一的何雁詩帶患有天使綜合症的兒子鄭讚廷（Asher）齊參與3公里賽事，抵達現場時大受市民歡迎，紛紛上前找何雁詩打卡；而身為「獅子會推廣大使」的黃智賢同樣大受歡迎，他也樂於成為大家拍照景點。

兩母子齊攞獎牌好難得

何雁詩推着坐在BB車的兒子，以母子檔輕鬆完成賽事，兩人更開心展示完成賽事後獲得的獎牌。何雁詩開心能和囝囝一起落場：「原本Fred（丈夫鄭俊弦）想帶小朋友一齊參與，但他因爲今天要做舞台劇未能出現，始終星期日想同小朋友出街玩，不想兩公婆也忙，最後都是決定帶Asher出來。Asher今日玩得開心，他對聲音好敏感，起步及返回場地時聽到好大聲音會有點驚；但剛才望着吐露港跑時不停笑，尤其見到有些跑手穿着吹氣馬仔衫更加開心。」

囝囝喜歡再累亦是值得

何雁詩自言做足安全措施才讓囝囝落場，推着BB車跑步最初不慣及有點吃力，但只要囝囝喜歡，自己累亦是值得，「我保持一個安全速度，始終人很多，安全為上。這場3公里純粹是玩樂，又不是鬥快，BB車又有安全帶，相當安全，希望有日他懂得步行時一齊落場跑。好難得兩母子一齊攞獎牌，衝線時，他見到好多人，開始喊，一攞獎便很得意笑，摸住金牌又開心了。（Fred會妒忌無份？）無計，人生就是不公平。」談到公開尋求如何宣傳新歌《在無人島上跳舞》，何雁詩說：「我不是大公司，很多事要自己解決，所以要廣納網民意見。今次更會跳舞，真的放了很多心血，2月3日會推出MV。」

開心與松哥演對手戲

至於黃智賢這日雖然喉嚨不適，仍照常出席支持獅子會。提到有份主演劇集《名媛望族》深宵重播翻Hit，黃智賢開心表示：「是，好多人問齊日輝（他戲中角色）是否成功追求爾嫣（陳玉蓮飾），我現在要賣關子，原來當年很多人無睇過。好榮幸參與，好開心跟松哥（劉松仁）做對手戲，對上一套《潛行狙擊》已經很多謝他了。我想現在很難有這種組合，蓮妹當時都肯出來拍戲。」