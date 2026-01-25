高海寧抱B女展母愛：想老笠人哋個女 笑得開心暗藏心酸？ 愛情失意曾承認遭背叛

港姐出身的TVB花旦高海寧（高Ling），近年演出劇集《新聞女王》中「許詩晴」一角，令她人氣急升，除了奪得《萬千星輝頒獎禮2023》的「最佳女配角」獎項外，更被外界譽為「未來視后」。日前她在IG上載了與小女孩玩耍的照片，母愛泛濫抱着朋友的女兒，完全被小女孩溶化！

高海寧被小女孩溶化

昨日（24日）高海寧分享了一輯充滿着母愛的影片和照片，片中的她抱着一個約兩歲的小女孩，見她抱BB的手勢相當純熟，與小女孩頭貼頭傾偈，而小女孩就不停把玩高海寧的外套衣領，期間亦乖巧地向高海揮手，相當可愛。看得出高海寧都被小女孩的可愛舉動溶化了，抱着小女孩的她笑得燦爛，簡直是一副有女萬事足的模樣，她發文寫道：「想老笠人哋個女系列」。有網民留言大讚高海寧跟小女孩同樣可愛：「你也是個小可愛來的」、「so chill 你都好得意」。

高海寧：遇到適合對象不抗拒

自認「難追」的高海寧雖然事業得意，但感情方面至今仍未有着落，她在2015年被爆戀上「音樂才子」鄧智偉，甚至展開同居關係，但兩人一直未有公開戀情，而女方就表示欣賞對方有才華，奈何這段緋聞維持5年使告終。高海寧在2020年曾在伍詠薇和林盛斌（阿Bob）主持的節目《Tiger's Talk》中，自爆曾遭前男友背叛，甚至不知情之下成為了「第三者」：「每次都被人搶（男友）」，因而被猜測是否暗指鄧智偉「偷食」。現時專注事業的高海寧，早前生日被問到會否想有男友陪伴時，她說：「隨緣，我𠵱家連瞓覺都無時間，遇到適合對象不會抗拒，順其自然！」。

