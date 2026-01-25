54歲朱茵全面回春狀態巔峰  面容變化驚人比前TVB一線花旦更年輕？43歲幸福人妻已離巢成幸福人妻

90年代性感女神朱茵，憑藉在電影《西遊記大結局之仙履奇緣》中飾演「紫霞仙子」一角，以其脫俗的仙氣與精緻的五官，成為一代人心中的經典。儘管近年偶有聲音指她顏值不復當年，但現年54歲的她，近日以一張合照，徹底粉碎了所有質疑，狀態好得令人驚艷。

朱茵狀態回勇令人驚嘆

近日，朱茵在香港親身入場觀賞前TVB一線花旦黃智雯主演的舞台劇《天下無不西之閨蜜》，並在後台與黃智雯、以及「蝦頭」楊詩敏熱情合照。從照片中可見，朱茵狀態全面回勇，甚至達到了巔峰。她身穿藍色襯衫與菱格紋針織衫，配上一條米色長頸巾，打扮知性優雅。

朱茵外表比黃智雯更年輕？

最讓網民嘖嘖稱奇的是，在這張世紀合照中，朱茵的樣貌與身材彷彿逆齡生長。儘管她比43歲的黃智雯年長11歲，但她的臉頰卻顯得更為細小精緻，下巴線條緊緻，蘋果肌飽滿，散發著少女般的光彩，絲毫不見歲月痕跡。有網民驚呼，朱茵看起來竟比身旁的黃智雯更年輕、更上鏡。

朱茵擁零贅肉身材

除了凍齡的臉蛋，朱茵的身材亦回復到最佳狀態。照片中的她身形纖瘦，即使穿著多層衣物也毫不顯得臃腫，身上看不見一絲贅肉。整體散發出的，依然是當年「紫霞仙子」那股不食人間煙火的渾身仙氣，完美演繹了何謂「歲月不敗美人」。而於2023年離巢的黃智雯，於舞台劇中表現出色，但有指她的工作量於離巢後大幅減少。黃智雯3年前已成幸福人妻，跟任職珠寶集團高層的男友詹文天，在拍拖11年後修成正果。

