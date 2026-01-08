Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

風華背後｜朱茵片場喝令老友收聲 蔡少芬記仇放心上 懷念拍攝現場粗口橫飛

影視圈
更新時間：14:45 2026-01-08 HKT
發佈時間：14:45 2026-01-08 HKT

蔡少芬、朱茵在劇集《風華背後》中演姊妹，昨晚煞科宴上，她們形容現實中也情同「姊妹」，見兩人不時鬥嘴。她們多年沒合作，蔡少芬說︰「一埋位仍然好有默契，又有火花！」朱茵笑指︰「我哋雞啄唔斷，工作人員都怕咗我哋！」

小器簿記錄在案

蔡少芬形容是次合作好玩，劇中談姊妹情，起初關係差，經常吵架，後來又和好，頗為寫實。問到可吵出真火？蔡少芬即說：「有場戲佢無啦啦好大聲同我講，叫我唔好講嘢住！等佢做（演）埋先！咁我冇再講嘢，大家做完場戲之後，佢有道歉，話唔好意思，我話無嘢啦！佢就係咁，大家兩姊妹，過咗就算！雖然我係有放喺心上！」朱茵笑說：「件事起因係蔡小姐叫我應該咁做咁做，我覺得咁樣好真（誠）嘅，我哋熟到……我唔介意佢嬲！大家都係針對件事啫，想件事好。」蔡少芬補充：「場戲後面我哋互鬧，當我睇到佢流淚，我鬧唔出啦！唔捨得，有心痛感，好投入場戲。感恩同阿茵合作，台前幕後都好似一家人。」

朱茵稱在港拍劇十分開心，打成一片，「大家同聲同氣講廣東話，聽到廣東話粗口好有親切感，會笑出嚟！幾乎日日都聽到。（你講埋一份？）有啲嘢唔使講出口，喺心中。我真係要讚一讚廣東話粗口，博大精深！」

