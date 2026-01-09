Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚

更新時間：23:00 2026-01-09 HKT
發佈時間：23:00 2026-01-09 HKT

朱茵與好友蔡少芬（Ada）在樂易玲監製的邵氏新劇《風華背後》中飾演姊妹，二人日前出席煞科宴，與鄭希怡（Yumiko）一同搶盡風頭。鄭希怡昨日（8日）在IG分享影片，不但見到她上台唱首本名曲《相對濕度》，炒熱氣氛似參加商演，更爆料朱茵被群眾呼喚中上台派利是。

朱茵拎利是做財神？

鄭希怡分享的影片，見到她與新鮮出爐視帝黃宗澤（Bosco）情緒高漲，黃宗澤更興奮到拍枱拍到似「問米」呼喚朱茵。鄭希怡留言：「喺我地一聲聲呼喚中，紫霞仙子上台派利事（是）啦 #風華背後殺青宴」，之後見朱茵拎住利是落台，走到鄭希怡及黃宗澤旁邊，未知是否被要求派錢。

同場有份出席煞科宴的張美妮公開多張合照，透露《風華背後》煞科宴氣氛好：「台前幕後合作愉快，成晚氣氛超好，Ada人靚可愛重要好玩得，現金大利是抽獎嗰part真係超搞笑，加上佢同出爐視帝Bosco嘅互動，真係笑到我哋皺紋都出晒嚟，相信佢哋喺劇中的火花一定為觀眾帶嚟新鮮感 #風華背後台前幕後恭賀Bosco榮登視帝」。

張美妮周圍搲合照

張美妮分享與樂易玲、朱茵、蔡少芬、黃宗澤、鄭希怡、葉凱茵等合照，雖然朱茵打扮保守，穿上白恤衫襯湖水綠色的燈芯絨西裝外套，但恤衫的第三粒鈕爆開，若隱若現非常吸睛。加上54歲的朱茵保養得宜，臉上零皺紋，完美詮釋未受歲月洗禮。

