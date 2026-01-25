張學友破紀錄完成324場巡唱  激罕回應欠債：其實我好慳  屢傳健康亮紅燈親解手心發黃之謎 

歌神張學友昨晚（24日）在紅館舉行《60+巡迴演唱會香港終章》最後一場，吸引曾志偉、鄧麗欣與男友、邱淑貞與老公沈嘉偉、鍾鎮濤與太太范姜等來捧場。演唱會準時8點開場，學友於幕後唱出《留住這時光》揭開序幕，之後身穿黑色皮衫褲的他現身唱《Ooh La La》，之後一部藍色古董車及超過20名舞蹈員一同上台與學友跳唱《馬路英雄》，成功令全場high爆。

張學友尾場笑指即將失業

連唱十多首歌後，學友終開口跟大家打招呼，他先向大家問好，之後就搞笑指自己麻麻哋，因為完成今晚演唱會後就失業，不過他指好快搵返工做：「希望大家2026年身體健康，生活愉快，每日都開心。歡迎來到60+演唱會最終章，亦係成個巡唱的324場。最後一場喇！好複雜的心情，想喊又唔想喊、緊張又唔緊張，唔知點形容，但我唔會（喊）嘅！都幾廿歲，重喊咩！」學友表示明白有開始就有結束，更叫大家努力搵錢，因為他好快會再開。之後學友特別感謝台下觀眾，指沒大家，這個巡迴就不能走到兩年零七個月，更指這是自己沒想過的紀錄，之後他又大擺心心甫士，更笑說：「其實我識做，但60歲唔好意思做之嘛」。

張學友多謝太太和家人

而學友感謝台前幕後外亦感謝家人，坦言媽媽無時無刻都支持他，而他也感謝太太，指這段時間見其他人多過見她：「所以要多謝佢，重有我兩個女，久唔久先send個電話嚟「點呀？ok嘛？」都多謝你哋啦！thank you so much。我兩個女去咗讀書，好多時講英文，我啲英文唔係因為佢哋都唔識講添，多謝佢哋啦！」而他亦做出演唱會例牌動作一字馬，做完後笑指會繼續做，也會保重自己身體和繼續練歌，又解釋今次做60+演唱會是因想證明比自己知就算60+也可以：「所以好任性咁開咗呢個演唱會，證明60唔係一個恐怖數字。」

張學友自嘲走音

Encore時，學友一口氣唱出十多首歌曲，唱完《她來聽我的演唱會》後，學友多謝大家一起唱，令這首歌變成我們的演唱會：「因為淨係我嘅演唱會其實都幾冇癮，變成我們的演唱會我就好開心，因為你哋會走音，我都可能會。」惹來全場大笑。

張學友大唱遺珠金曲

學友又謂選了一些自己認為是金曲但又沒有得到金曲奬的歌，然後他唱出《講你知》、《明日世界終結時》、《原來只要共你活一天》、《只願一生愛一人》等歌曲，而學友唱《只》時，身為原唱的庾澄慶在台下也表現興奮，唱完後學友說：「呢首歌係向好好嘅朋友致敬，好遺憾呢首歌並冇喺我十大中文金曲裏面攞到金曲，對不起！哈哈！」而學友亦笑說：「遲啲實會開個屬於我自己嘅金曲演唱會！」而最後學友唱出《吻別》為今次巡迴演唱會劃上句號。

張學友罕談健康問題

學友完騷後表示，對於他指在馬來西亞暈倒在舞台上是最難忘的事情，學友解釋當時是耳水不平衡關係，當日綵排的時候也未有問題，直至化妝後才開始暈，所以根本沒時間取消：「可以點？試一試去做，唱係冇問題，但個舞台係危險，我跣低係因為個斜台，因為平衡冇咗，平衡得唔好就跣低。」至於做了三百多次一字馬，學友表示以前拍戲有舊患，所以有腰痛問題，做一字馬後腰骨比以前更好，又指自己也有練打橫的一字馬，更試過跟舞蹈員鬥，不過做完之後雙腿全瘀。

張學友回應欠債傳聞

對於學友近年頻頻做騷，被網民質疑是否欠人錢，學友笑言自己好慳，也有儲錢的習慣：「解釋到反而佢哋覺得我掩飾，但我的而且確係冇借錢嘅習慣，就算連財務公司的電話也沒有，我唔出嚟就冇事喇，出嚟緊會有其他嘢講，亦都阻止唔到，冇辦法控制。」而有網民留意學友的手掌發黃，令大家擔心他身體出現狀況，學友解釋是因為每天都會拜神：「好大支香，整完之後隻手就會好黃，可能啲歌迷關心我，都係多謝佢哋嘅。」

張學友曾志偉後台搞笑

張學友在後台先與合作夥伴影合照，而當代表「快樂港仁」的曾志偉接受130萬善款支票時，他表示要衷心多謝學友，不過學友即笑指對方可以講吓點解要辭職（TVB）？嚇到志偉即時將咪遞返俾學友，不過其後又搞笑地指是為了來看他的演唱會，之後志偉表示學友很好，因自己返TVB後，第一年港姐就來幫手做嘉賓，學友即謂：「佢同我講做一年，點知…」場面搞笑。

張學友談啟德場館

對於做完324場巡迴演唱會，學友分享感受時指一開始也沒想過做300場，又透露本打算在啟德開騷，但發現不適合所以改回在紅館開，但因紅館要等一年時間，故最後才演變成324場。對於「失業」論，他指做這行經常是這樣，有工作之後又失業，有感現在香港娛樂圈環境不太好，所以希望大家見到他60歲也做到，會帶來正面的影響。完成巡迴演唱會後，學友表示最快是會有音樂劇，但因為之前已做過一次，所以心理上多少也有點負擔。

張學友：跟太太沒有慾望

受訪時，學友提到今次再破了個人騷紀錄，他坦言沒留意數字，又指胡楓94歲還開騷，自己沒有辦法破他的紀錄，又讚對方養生叻，所以封他為偶像。至於家人是否有來支持，學友表示細女剛放寒假，所以也有跟太太一起來看。對於在台上專誠多謝太太和女兒，學友笑言不多謝會很大件事，至於他將與太太迎來結婚30周年，問到會否送兩層樓送給太太，他指兩人現時也沒有慾望，自己現在的慾望只是想工作。問他是否打算開屬於自己的金曲演唱會，學友就表示會開較小型的演唱會，至於是否會考慮在啟德主場館？學友說：「首先我對啟德冇異議，佢係一個好大好新嘅場地，我覺得表演係需要做一個啱自己嘅，啟德實在唔係唔啱我呢個騷，我自己真係去過睇過，佢任何一個位我都睇過，只係唔係好適合我呢個騷。」學友指完成了演唱會後，會先開會確定是否能夠做音樂劇，若順利的話，應該兩年左右就會做到。

張學友：已冇四大天王呢件事

提到上次四大天王一起現身是2007年的時候，大家也想他們可以再合體，學友說：「我成日都講，四大天王只係一個時代，其實邊度仲有四大天王呢件事，大家都係分開發展分開去做。」學友又指四大天王只是當時傳媒給予的稱號，但這只是某個時代的事情：「我寧願希望佢留喺一個美麗嘅感覺同回憶。」

