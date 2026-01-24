張學友演唱會丨學友跟過千歌迷近距離接觸答謝支持 成功唱足324場直認不是休止符 難破契爺胡楓紀錄但會盡力做

張學友今晚（24日）在紅館舉行《60+巡迴演唱會香港終章》最後一場，下午學友與工作人員在紅館外舉行拜神儀式。未開始前，現場已集滿過千粉絲，迫爆紅館外及對面馬路，場面非常墟冚。約3點25分，戴著雙口罩的學友乘坐駕抵達，落車後他即時向現場粉絲打招呼，一眾粉絲亦即時起哄，隨後他便向在場過百名工作人員揮手，更主動走到有份主辦今次演唱會的英皇集團主席楊受成博士前擁抱對方。

學友跟歌迷互動超過10分鐘

而完成儀式後，一向愛錫粉絲的學友再次走到他們前作近距離接觸，期間粉絲不停送上禮物，而學友也去到每一個角落跟他們打招呼，而且更超過10分鐘，期間不停有粉絲大叫「學友愛你」、「學友加油」，學友亦做出合十動作及不同手勢、甚至是以鞠躬來答謝他們。

張學友分享尾場感受

跟粉絲互動完後，學友停下來，接受傳媒訪問，他指最後一場的心情只是「淨係想做好佢，盡量做好今晚。」，問到現場有那麼多粉絲來到支持他是否很感動？學友說：「好多謝佢哋，有啲其實見咗好多次，324場，我諗少咗佢哋任何一個都冇辦法做得到，喺度多謝晒佢哋，冇諗住特別要破324場，不過係咁樣發生咗，開心嘅，特別係喺呢個年紀，起碼我覺得呢個唔係一個休止符，我哋可以繼續向前。」對於有粉絲寫著「70+」、「80+」和「90+」和「100+」，甚至不讓他退休，學友即笑指胡楓也90多歲，自己如何破紀錄？「講係好容易，但做得到唔係一件好容易嘅事，不過都會盡力，因為我係真係鍾意唱歌，真係想做，係好想做嘅！」