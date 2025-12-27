Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂

影視圈
更新時間：11:00 2025-12-27 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-27 HKT

「歌神」張學友的《60+巡迴演唱會》香港站近日在紅館盛大揭幕，然而在演唱會的熱烈氣氛背後，學友的健康狀況卻意外成為粉絲們熱議的焦點。有網民在場外捕捉到學友入館前的畫面，照片中他親切地與粉絲互動，但其雙手手掌卻呈現出不尋常的蠟黃色，引起了廣大歌迷的擔憂。

張學友雙手手掌明顯發黃

從網民分享的多張照片中可以清晰看到，現年64歲的張學友不論是身穿灰色還是白色衛衣，在與粉絲打招呼或簽名時，其手掌中心及手指部分都泛著極其明顯的黃色，與周圍人的膚色形成鮮明對比。這一細節被鏡頭捕捉後，迅速在網上發酵。

手掌發黃表示健康出問題？

粉絲們的擔憂並非空穴來風。根據網上健康資料顯示，手掌異常發黃可能是身體發出的警號，或與肝膽功能異常有關。

張學友近2年半唱逾300場個唱

張學友的《60+巡迴演唱會》於2023年6月展開，根據網上資料顯示，2年半以來他馬不停啼唱超過300場，體力消耗巨大，他亦曾因身體不適而臨時取消個別場次的演出。如今手掌再露異樣，不少忠實粉絲都心痛他過於勞累，擔心其身體會「捱唔住」。

張學友手掌發黃跟裝香有關？

對於手掌變黃的原因，有部分網民猜測是否與演唱會開演前的裝香祈福儀式有關，可能是不小心沾染到香燭的顏色。然而，發布照片的網民卻強調，他是在學友裝香前見到他本人，因此手掌變黃與裝香無關，這讓事件更添幾分懸疑。

