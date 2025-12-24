Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張學友演唱會2025丨一字馬再現紅館派定心丸：唔使驚我仲喺度 嘆在港演巡唱最終章是溫暖事

影視圈
更新時間：13:24 2025-12-24 HKT
發佈時間：13:24 2025-12-24 HKT

「歌神」張學友《 張學友60+巡迴演唱會》昨晚（23日）終於將重返張學友的起點「香港」，在紅館開鑼。今次是張學友第11度踏上紅館舞台，並創下新紀錄，成為於紅館累積個人演唱會最多的歌手，場次多達203場。64歲的張學友狀態大勇，雖不時提及自己已60+，但當輕鬆落下一字馬時，全場歡呼，亦足見他寶刀未老。

張學友巡唱「終章」回到紅館倍有感情

今次張學友巡唱「終章」回到紅館倍有感情，來到第305場，演唱會準時於晚上八時開始，座無虛席。張學友以一曲《留住這時光》為演唱會揭序幕，再由一班舞蹈員伴隨出場，一身黑皮衣皮褲造型的張學友唱出《Ooh La La》，更踏上古董車頂唱出《馬路英雄》，全場氣氛立升溫。

相關閱讀：60+巡迴演唱會丨張學友唔在乎打破譚詠麟紅館場次紀錄 自爆緊張大師做騷從來唔輕鬆

張學友以為60歲有好多優惠

接着張學友演繹多首扣人心弦的經典慢歌，當中包括有《我應該》、《等你等到我心痛》、《深海》、《三天兩夜》，讓觀眾沉浸於懾人的歌聲之中。唱罷《我真的受傷了》後，張學友跟大家打招呼：「香港嘅朋友你哋好！其實我想講山頂嘅朋友你哋好，但山頂已經唔係好山頂。所以，買最前飛嘅朋友好傻，其實後面都睇到，哈哈！」張學友表示在香港演出今次巡唱的最終章，是一件溫暖的事：「只要企喺度，我就會覺得我係張學友，歡迎大家嚟到張學友60+巡迴演唱會嘅第305場。」張學友指整個演唱會樂團及團隊休息了三星期，他笑說：「我有個有不好嘅習慣，一休息就病，小休小病，大休大病。休息嘅第一星期，將之前嘅感冒清咗佢，之後諗住打下波，點知打完條腰就唔郁得，可能呢啲就係60+嘅問題。早幾年，我以為60歲好多優惠，但原來係65歲先有。但…過幾個月我就65歲喇！哈哈！」

張學友再演一字馬證寶刀未老

不經經覺，張學友的歌曲陪伴大家走了41年，他感慨地說：「我唔知大家會唔會諗住今次係我最後一次開演唱會，所以無論如何都要睇咗先。我自己都覺得我覺得、懷疑、怕係最後一次。上一次我開時，都係怕、懷疑、以為係最後一次，但過幾年咪又係唱。」說罷學友更即席表演一字馬，再輕鬆站起來，力證自己寶刀未老：「睇我自己起到身就知，我上次係爬起身。所以唔使驚，我仲喺度。」 在Encore環節，張學友演繹《李香蘭》，他透露巡唱這兩年多，樂手、舞蹈員及幕後工作人員都有情侶結婚了，他笑說：「呢兩年發生咗好多事，當然冇發生喺我身上啦！」他準備了愛情組曲送給新婚的朋友們，包括《你是我今生唯一傳奇》、《你的名字我的姓氏》等，最後以一曲《吻別》結束首場「香港終章」演唱會。

相關閱讀：64歲張學友巡迴首爾站再遇挫折 唱《留言》走音片段瘋傳惹兩極聲音 入行41年首踏韓國開演唱會

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
8小時前
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
2025-12-23 12:04 HKT
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅 妻子爆閨房樂：他真的很強 曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
4小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
23小時前
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
影視圈
19小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
21小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
18小時前
梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！
梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！
影視圈
5小時前