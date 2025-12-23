60+巡迴演唱會丨張學友唔在乎打破譚詠麟紅館場次紀錄 自爆緊張大師做騷從來唔輕鬆

「歌神」張學友《60+巡迴演唱會》香港站今晚於紅館正式揭幕，展開破紀錄的16場演出。下午五時許他步出紅館後台，親自主持拜神儀式，誠心祈求平安。訪問中他淡然面對場次紀錄，只求順利完成，並透露歌單將有調整，更笑稱觀眾就是最佳嘉賓。

「歌神」張學友的《60+巡迴演唱會》於今晚在紅館揭開序幕，開唱前，張學友先進行拜神儀式，吸引過百粉絲及工作人員圍觀，主辦單位代表楊受成博士亦親身到場支持。學友即時向大家揮手打招呼及拍掌，他除下帽上香，默默祈求上天保佑平安演出大半分鐘，完成拜神儀式後，他便與各主辦單位一起切燒豬。

笑對破紀錄：順利完成就OK

原定沒有採訪環節，在記者要求下，學友在拍照時做出加油姿勢，之後他便走前接受傳媒訪問。談到此次打破譚詠麟的紅館場次紀錄，他淡然表示不會理會紀錄，只求順利完成所有演出。

預告歌單有調整：你哋嚟就係我嘉賓

被問及身體狀況，張學友笑言「應該冇問題啩！」他解釋，經過兩年多的巡演，身心已適應演出節奏，但強調自己做演唱會從不會感到輕鬆，因個性容易緊張。至於香港站是否有特別準備？他表示只要身體狀況良好即可，並透露演唱歌單一直有微調，會與以往略有不同。雖對巡演接近尾聲感到不捨，但身處紅館讓他目標清晰，只希望完整、順利地完成所有演出。他又笑住回應嘉賓問題：「你哋（觀眾）嚟就係我嘅嘉賓！」至於演唱會舞台設計方面則以經典升降台為主，未有大幅改動。