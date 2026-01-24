39歲女星月初引產痛失胎兒獨自去火葬場 罕有自白曾遭嚴重欺凌：打到耳膜破裂

韓國女星姜恩菲近期承受著難以言喻的傷痛，她早前才在社交平台透露，懷胎21週的胎兒因羊水異常，年初被安排做引產手術，她心碎表示：「謝謝你讓我曾經成為媽媽。」尚未走出喪子之痛的她，近日在節目《金昌玉秀4》中，更勇敢揭開心靈創傷，坦言學生時期遭受的嚴重欺凌，不僅讓她一邊耳朵聽力受損，至今仍需配戴人工耳膜，更在她心中築起高牆，難以真正信任他人，坎坷的人生經歷讓粉絲心疼不已。

姜恩菲愛情長跑17年未註冊

姜恩菲在節目中深入剖析，學生時期的暴力陰影如何全面影響她的人生。她回憶當時被同學毆打，力道之重竟導致她耳膜破裂，這段恐怖經歷讓她始終處於高度防禦狀態。加入演藝圈後，她的防禦心態又被外界貼上「做作」、「強勢」的標籤，無數的惡意評論如雪片般飛來，但在缺乏有效心理支援的環境下，她只能獨自吞下所有委屈，讓心中的陰影不斷擴大。這份創傷甚至蔓延到她的婚姻生活，她與丈夫邊俊弼愛情長跑17年，也舉行了婚禮，卻遲遲沒有登記結婚，原因竟是她擔心自己的負面形象會拖累丈夫。她坦言，在關係中從不撒嬌、不使用親暱稱呼，都是害怕再次被拋棄而刻意表現出的強硬姿態，丈夫也在節目中證實，能感受到兩人之間的距離感，反映了她長期承受的焦慮與自我懷疑。

姜恩菲獨自火化離世孩子

今年39歲的姜恩菲，2005年以電影《夢精記2》出道，20多年來曾出演《彩虹羅曼史》、《葡萄園之戀》等知名韓劇，並因參與女團T-ara歌曲〈比基尼〉的MV而獲得廣泛關注。然而，事業上的成就，卻未能撫平她內心的傷痕。今年1月3日，她因羊水異常，不得不引產21週的胎兒，孩子出生後便離開了人世。她獨自一人前往火葬場，為孩子處理後事，場面令人鼻酸。儘管接連遭遇人生重擊，姜恩菲仍選擇勇敢面對，獲不少網民鼓勵。

