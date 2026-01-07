鄭家純懷孕9周流產：真的很痛苦 不斷出血睇急症 檢查證實胚胎停止發育須終止懷孕

台灣女星鄭家純（雞排妹）今日（7日）凌晨在Threads揭露，懷孕9周的她卻不幸流產。鄭家純於2022年與日籍醫師老公AKIRA結婚，夫妻倆原先規劃在2026年才準備懷孕，這次的寶寶雖是意料之外的驚喜，卻未能順利成長。她詳述，在產檢時就發現胚囊發育比正常周數晚了一周，昨日（6日）傍晚，身體開始出現少量出血，僅僅兩小時後，出血量驟增並伴隨劇烈腹痛，讓她不得不緊急前往醫院。經過超聲波檢查，確認胎囊大小停留在半個月前的尺寸，證實胚胎已停止發育，最終必須終止懷孕。

腹痛出血急求醫徹夜忍受劇痛

鄭家純透露，昨日（6日）傍晚身體開始少量出血，僅僅過了兩小時，出血量突然變多，並伴隨著劇烈的腹部疼痛，讓她意識到情況不對，立刻與老公趕往醫院看急症。她詳述了當晚的痛苦經過，在醫院時，身體陸續排出血塊，而陰道超聲波的檢查結果，證實了腹中胎兒的胎囊大小，與半個月前產檢時完全一樣，確定是胚胎染色體異常而停止發育。

醫生當下的處置是讓她先回家休息，服用止痛藥，待體力恢復後再做後續的處理。然而，這趟返家休養的路卻是無比煎熬。鄭家純描述：「昨天晚上真的很痛苦。凌晨三點就算吃了止痛藥，還是痛到叫出來沒辦法睡，接著累到睡著，凌晨五點又被痛醒，再一次邊痛邊叫到太累睡著。」

鄭家純坦然面對生命課題

鄭家純指，根據醫學統計，早期流產的機率約為15%至20%，主因多為胚胎染色體異常，屬於自然淘汰的過程。鄭家純以自身「新鮮血淚的經驗」為例，勇敢地分享了這段私密且心碎的歷程。帖文發布後，大批網民留言為她加油打氣，除了心疼她的遭遇，也佩服她願意分享自身經歷的勇氣，並希望她能好好調養身體，早日走出傷痛。

